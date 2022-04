Con seis partidos continúa la disputa de la undécima fecha de la Primera Nacional

Con seis partidos continuará este domingo la disputa de la undécima fecha de la Primera Nacional.

La jornada completa es la siguiente:

* 14.35 (TyC Sports): Deportivo Maipú-Chacarita Juniors.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

* 15.00 Gimnasia de Jujuy-Gimnasia de Mendoza.

* 15.30 Almagro-Atlético de Rafaela.

* 16.35 (TyC Sports) Almirante Brown-All Boys,

* 20.00 Mitre de Santiago del Estero-Tristán Suárez,

* 20.00 Estudiantes de Río Cuarto-Estudiantes de Buenos Aires.

Mañana jugarán: Sacachispas-Agropecuario (15.30), Nueva Chicago-Brown de Puerto Madryn (19.10, TyC Sports), Quilmes-Brown de Adrogué (20.35, DirecTV) e Independiente Rivadavia de Mendoza-Defensores de Belgrano (21.10).

Resultados del sábado: Belgrano 2-Deportivo Riestra 1; Ferro 1-San Martin (TUC) 4; Deportivo Madryn 4-Atlanta 1, Deportivo Morón 0-San Martín de San Juan 0, Temperley 0-Chaco For Ever 0, Flandria 3-San Telmo 3, Villa Dálmine 0-Güemes de Santiago del Estero 0, Alvarado 3-Santamarina de Tandil 0.

= Posiciones =

Belgrano 28; San Martín (T) 24; Instituto 20; Brown de Adrogué 19; Chacarita, Deportivo Madryn y Riestra 17; Almirante Brown y Brown PM 16; Chaco For Ever, Deportivo Maipú y Defensores de Belgrano 15; All Boys, San Martín SJ, Atlanta, Estudiantes BA y Estudiantes RC 14; Agropecuario, Alvarado y Almagro 13; Gimnasia M, Atlético de Rafaela y Deportivo Morón 12; Quilmes, Nueva Chicago, Independiente Rivadavia y Gimnasia J 11; Flandria 10; Sacachispas, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 9; Ferro Carril Oeste 8; Ramón Santamarina de Tandil 7; Tristán Suárez 6; Güemes SDE 5; Mitre SDE 4.

Con información de Télam