Las conversaciones sobre Ucrania del fin de semana no son un avance, dice el Kremlin, según Izvestia

FOTO DE ARCHIVO. El presidente ruso, Vladímir Putin, y el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, se marchan tras la rueda de prensa y el encuentro telefónico anual de Putin en Moscú, Rusia

Las ‍conversaciones entre Rusia y Estados Unidos en Miami sobre las vías para resolver el ‍conflicto en Ucrania ⁠no deben considerarse un avance decisivo, según el medio de comunicación Izvestia, que citó unas declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, publicadas el martes.

"Se trata de un proceso de trabajo", dijo Peskov cuando se le preguntó si las negociaciones celebradas en Miami los días 20 y ‌21 de diciembre podían considerarse un ⁠punto de inflexión.

Durante el fin ⁠de semana, representantes estadounidenses celebraron reuniones paralelas en Miami sobre posibles condiciones para poner fin a ‍la guerra de Rusia en Ucrania, conflicto que está a punto de ⁠cumplir los cuatro años. ‌En las conversaciones participaron homólogos ucranianos y europeos y se celebraron reuniones por separado con Kirill Dmitriev, un enviado del Kremlin que dirige el fondo soberano de inversión de Rusia.

El enviado ‌especial de ‌Estados Unidos Steve Witkoff ha calificado las conversaciones de "productivas y constructivas", aunque las cuestiones clave, como el territorio y las garantías de seguridad, siguen siendo disputadas.

Peskov ​declaró a Izvestia que se esperaba que las conversaciones continuaran en un formato "meticuloso" a nivel de expertos y que la prioridad de Rusia era obtener de Estados Unidos detalles del trabajo de Washington con europeos y ucranianos sobre un posible ‍acuerdo.

Dijo que Moscú juzgaría entonces hasta qué punto esas ideas coincidían con lo que llamó el "espíritu de Anchorage".

En agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladímir Putin, ​se reunieron en Anchorage, Alaska, donde discutieron posibles parámetros, incluyendo territorio y garantías de seguridad, y acordaron ​mantener a los expertos comprometidos y los canales abiertos mientras continuaban los esfuerzos para ⁠poner fin a la guerra.

Con información de Reuters