Chacarita perdió con Sacachispas pero se mantuvo quinto en la Primera Nacional

Chacarita Juniors perdió hoy ante Sacachispas por 1 a 0, como local, pero se matuvo en el quinto lugar de la Primera Nacional de fútbol, en uno de los partidos que le dieron continuidad a la 16ta. fecha del principal certamen del fútbol de ascenso.

El atacante Robertino Giacomini (45m. PT) convirtió para los de Villa Soldati, que con la victoria, la segunda del torneo, subió a la 31ra. posición con 14 puntos, mientras que Chacarita se quedó quinto con 26 unidades.

Los "Funebreros" terminaron con 9 futbolistas en el campo de juego, debido a la expulsiones con roja directa del defensor Alejandro Manchot (39m. ST) y del mediocampista Rodrigo González (49m. ST), quien había ingresado en el complemento.

A su vez, Guillermo Brown de Puerto Madryn le ganó hoy a Mitre de Santiago del Estero por 2 a 1, como local, subió a la 12da. colocación y entró en zona de clasificación a octavos de final del torneo Reducido por el segundo ascenso a la LPF.

Los volantes Gabriel Navarro (26m. PT) y Rodrigo González (45m. PT) convirtieron para festejar la séptima victoria del equipo patagónico en el principal certamen del ascenso. El delantero David Romero (23m. ST) descontó para la visita.

El triunfo colocó a Brown en la 12da. posición con 23 puntos y entró en zona de clasificación a octavos del Reducido, mientras que Mitre es 29no. con 14 unidades.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por su parte, venció a Estudiantes de Río Cuarto 2 a 0 y escaló a la séptima posición. El defensor Joaquín Varela (32m. ST) y el delantero Santiago Solari (4m. ST) anotaron para festejar la séptima conquista del club cuyano.

La victoria subió a Gimnasia a la séptima ubicación con 25 puntos y Estudiantes se mantuvo undécimo con 24 unidades. El equipo de Río Cuarto terminó con 10 jugadores por la expulsión del volante Santiago Zurbriggen, a los 44 minutos de la segunda parte.

Más tarde, jugaban Güemes (Santiago del Estero)-Deportivo Morón y San Martín (Tucumán)-Tristán Suárez.

Otros resultados de la jornada: San Telmo 0-Alvarado 1 (Leandro Vella) y Atlético Rafaela 0-Ferro 0. El defensor Joaquín Varela (32m. ST) y el delantero Santiago Solari (4m. ST) anotaron para festejar.

- Resumen de la fecha -

-Viernes: Atlanta 0-Deportivo Maipú (Mendoza) 0, All Boys 1-Deportivo Madryn 1 y Belgrano 2-Flandria 0.

-Sábado: Brown (A) 2-Instituto 1, Defensores de Belgrano 0-Agropecuario 0, Villa Dálmine 3-Gimnasia (J) 0, Santamarina 0-Independiente Rivadavia 3, San Martín (SJ) 3-Nueva Chicago 1 y Estudiantes (BA) 2-Quilmes 1.

-Mañana: Deportivo Riestra-Temperley, 15:35 (TyC Sports) y Chaco For Ever-Almagro, 21:10 (TyC Sports).

Tiene fecha libre Almirante Brown.

+ Posiciones: Belgrano 37 puntos; Brown de Adrogué 30; San Martin (T) 29; Estudiantes (BA) 27; Chacarita y All Boys 26; Gimnasia y Esgrima (M) 25; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Instituto de Córdoba y Estudiantes (RC) 24; Brown (PM) 23; Agropecuario, Quilmes y Almagro 22; San Martín (SJ) e Independiente Rivadavia 21; Deportivo Maipú+, Riestra y Alvarado 20; Almirante Brown, Nueva Chicago y Defensores de Belgrano 19; Atlanta y Gimnasia (J) 17; Deportivo Morón y Ferro 16; San Telmo 15; Rafaela, Mitre, Sacachispas y Villa Dálmine 14; Temperley 13, Güemes y Flandria 12; Tristán Suárez 10; y Santamarina de Tandil 9.

Con información de Télam