Central venció a Independiente y sigue cerca de la punta de la LPF

Rosario Central venció 1-0 a Independiente y quedó tercero, en un vibrante encuentro jugado esta noche en un colmado Gigante de Arroyito, por la 11° fecha de la Liga Profesional.

El tanto fue convertido por el mediapunta colombiano Jaminton Campaz en el primer tiempo.

Central se adueñó de la pelota y del campo durante la mayor parte del primer tiempo aunque no tradujo ese dominio en llegadas claras hasta los 11 minutos cuando el “Coyote” Rodríguez metió un buen centro desde la izquierda que Quintana cabeceó en palomita, pero la tiró afuera, totalmente libre de marcas, cuando sólo debía acertarle al arco.

Central abrió el partido a los 22 minutos cuando facturó un regalo de la defensa visitante: Elizalde la jugó larga a Barreto por la derecha en la salida, Campaz lo anticipó, tocó con Malcorra, quien se la devolvió en pared y el mediapunta colombiano picó solo por la izquierda y cruzó el zurdazo abajo, que entró en el segundo palo, en su primer gol que hizo rugir al Gigante de Arroyito.

El local recién volvió a llegar a los 37 minutos cuando Montoya la metió larga desde la derecha de su campo para el solitario pique de Campaz por la izquierda, pero esta vez el arquero Rey salvó con el pie al córner el zurdazo del colombiano, en el primer palo.

El partido no varió su trámite entre un Central que tenía más tiempo el balón y un Independiente que lentamente comenzó a buscar el ataque, pero que a pesar de su mayor tenencia no generó una sola llegada clara en el primer tiempo.

El complemento repitió la historia del primer tiempo en la primera mitad, en la que Central dominó el juego pero no pudo liquidarlo a los 9 minutos cuando Giaccone habilitó a Malcorra por la derecha del área, quien definió de zurda con el arquero, pero le pegó con la cara externa y la pelota rozó el poste derecho, pero del lado de afuera.

Sin embargo, Independiente fue otro equipo con los ingresos del colombiano Mauricio Cuero y del ecuatoriano Juan Cazares, quien pateó el primer tiro al arco de su equipo a los 21 minutos, que atajó Broun sin problemas.

Y a los 23 minutos Independiente casi lo empata en un desborde y centro de Cuero desde la derecha, que Broun falló en la salida, Vallejos cabeceó y la pelota pegó en el poste derecho, recibió el rebote y la tiró afuera ante el achique del arquero.

Central volvió a perderse el segundo a los 27 minutos cuando Campaz mandó un centro desde la izquierda al que no llegó el ingresado delantero uruguayo Jhonatan Candia, lanzado a la carrera.

El final fue infartante para los hinchas “canallas” porque “Fatura” Broun salvó el empate ante un derechazo a quemarropa de Matías Giménez desde el área chica, tras un toque de Barreto en un centro desde la derecha y porque a los 42 minutos el uruguayo Cauteruccio lo empató con un puntín debajo del arco, pero la conquista fue finalmente anulada por el VAR por una posición adelantada de Barreto, quien cabeceó la pelota en el comienzo de la jugada, que justamente el estadio gritó como un segundo gol.

Síntesis

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Alan Rodríguez; Walter Montoya y Kevin Rodríguez; Lautaro Giaccone, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; y Alejo Véliz. DT: Miguel Ángel Russo.

Independiente: Rodrigo Rey; Luciano Gómez, Sergio Barreto, Joaquín Laso, Edgar Elizalde y Ayrton Costa; Sergio Ortiz, Iván Marcone; Baltasar Barcia y Javier Vallejos; y Martín Cauteruccio. DT: Pedro Monzón.

Gol en el primer tiempo: 22’ Campaz (C).

Cambios en el segundo tiempo: 8’ Juan Cazares por Luciano Gómez (I) y Mauricio Cuero por Barcia (I); 17’ Gino Infantino por Giaccone (C); 25’ Santiago Salle oor Laso (I); 26’ Jhonatan Candia por Véliz © y Lucas Rodríguez por Alan Rodríguez (C); 31’ Matías Giménez por Vallejos (I) y 37’ Juan Cruz Komar por Campaz (C).

Amonestado: Costa (I).

Cancha: Gigante de Arroyito.

Árbitro; Jorge Baliño.

Con información de Télam