Brown de Adrogué pierde con Deportivo Maipú y no puede llegar a la punta

(Agrega resultados de partidos)

Brown de Adrogué perdió hoy por 2 a 1 como local ante Deportivo Maipú de Mendoza y no pudo alcanzar a Belgrano de Córdoba -que jugará mañana- en la punta de la tabla de posiciones de la Primera Nacional de fútbol, en partido correspondiente a la décima fecha del certamen.

En un partido parejo, el equipo mendocino dio la sorpresa y dejó a Brown de Adrogué sin invicto con goles de Fausto Montero a los 24 minutos del primer tiempo y Nicolás Del Priore, a los 35 minutos de la segunda mitad.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El empate transitorio para los de Adrogué lo había anotado Matías Sánchez a los 15 del segundo periodo.

Instituto de Córdoba, por su parte, superó a Sacachispas por 1 a 0, como local y se colocó como escolta del líder, Belgrano, gracias al gol que marcó de tiro penal el mediocampista Gabriel Graciani, a los 47 minutos del primer tiempo.

El resultado que marcó la quinta victoria del equipo cordobés en el campeonato lo ubicó como único escolta de Belgrano (22 puntos), con 20 unidades y Sacachispas, en cambio, es 28vo con 9 puntos.

Chacarita, a su vez, superó por 3 a 1 a Nueva Chicago, de local, subió al quinto lugar, sumó su tercera victoria consecutiva en el campeonato y se mantiene en zona de clasificación a los octavos de Final del Reducido para luchar por el segundo ascenso.

El volante José Luis Fernández (4m. PT) abrió el marcador para el "Torito de Mataderos", pero el mediocampista Ricardo Blanco (16m. PT), el delantero Leandro Godoy (42m. ST) y el ingresado Enzo Hoyos (53m. ST), dieron vuelta el resultado para el dueño de casa.

El equipo del barrio porteño de Mataderos terminó el encuentro con 10 jugadores, a raíz de la expulsión por doble amonestación del defensor Rodrigo Ayala, a los 24 minutos del segundo tiempo.

Con el triunfo, el quinto que suma el club de San Martín, se colocó en la quinta posición con 17 puntos; Nueva Chicago, en cambio, bajó al 25to lugar con 11 unidades.

Otros resultados de la jornada: Brown (Puerto Madryn) 0 - Almagro 0, Tristán Suárez 0 - Ferro 0, San Telmo 0 - Gimnasia (Jujuy) 0 y Chaco For Ever 2 - Flandria 2.

=La décima fecha de la Primera Nacional se jugó así:

-Viernes: Atlético Rafaela 4 - Alvarado 0.

-Sábado: All Boys 2 - Villa Dálmine 2, Atlanta 1 - Morón 1, Agropecuario 2 - Mitre (SdE) 0, Gimnasia (M) 1 - Almirante Brown 0, San Martín (SJ) 4 - Temperley 1, Estudiantes (BA) 0 - Deportivo Madryn 0.

-Hoy: Brown (A) 1 - Deportivo Maipú 2, Instituto 1 - Sacachispas 0, San Telmo 0 - Gimnasia (J) 0, Brown (PM) 0 - Almagro 0, Tristán Suárez 0 - Ferro 0, Chacarita 3 - Nueva Chicago 1 y Chaco For Ever 2 - Flandria 2.

-Mañana: Defensores de Belgrano-Quilmes (17:05, TyC Sports); Güemes (Santiago del Estero)-Belgrano (19:10, TyC Sports); Santamarina-Estudiantes (Río Cuarto) (20:30) y San Martín (Tucumán)-Independiente Rivadavia (Mendoza) (21:10, TyC Sports). Tiene fecha libre Deportivo Riestra.

=Posiciones:

Belgrano 22 puntos; Instituto 20; Brown 19; San Martín (T) 18; Chacarita y Riestra 17; Almirante Brown y Brown de Puerto Madryn 16; Deportivo Maipú 15 (x); Atlanta, All Boys, Chaco For Ever, Deportivo Madryn y Estudiantes (BA) 14; Chaco For Ever, San Martín (SJ), Agropecuario, Estudiantes (RC) y Almagro 13; Gimnasia (M), Rafaela y Defensores de Belgrano 12; Quilmes, Morón e Independiente Rivadavia, Nueva Chicago y Gimnasia (J) 11; Alvarado 10; Sacachispas y Flandria 9; Ferro, Temperley, Villa Dálmine y San Telmo 8; Tristán Suárez (x) y Santamarina 6; Güemes y Mitre 4.

(x) Tienen su partido suspendido por incidentes en el primer tiempo (44m.). Ganaba Deportivo Maipú por 1-0.

Con información de Télam