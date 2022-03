Benzemá habló de "fuerza mental" y Ancelotti destacó la "magia del Bernabéu y del público de Real"

El francés Karim Benzema aseguró que el triunfo del Real Madrid por 3 a 1 al Paris Saint-Germain, que lo clasificó a cuartos de final de la Copa de Campeones, se debió a “una cuestión de fuerza mental", mientras que el técnico de la Casa Blanca, Carlo Ancelotti consideró que el primer tanto de su equipo “levantó la magia del Bernabéu y del público, y eso mato al rival”.

El director técnico madridista Carlo Ancelotti ponderó “la magia del Bernabéu y del público madridista que mató al rival, porque durante los últimos 30 minutos en la cancha hubo un solo equipo”.

"Hemos ganado después de un partido dificilísimo, que se complicó aún más con el gol de Kylian Mbappé. La presión alta nos ha costado el primer gol y eso ha cambiado todo. Desde entonces la afición ha empujado y nosotros, con ella. La noche ha sido espectacular", señaló el entrenador italiano.

Ancelotti explicó que "la dinámica del equipo había cambiado y su frescura ha ayudado. No ha sido un cambio táctico, sino de meter más energía en el medio”, y destacó a dos de sus figuras: "Sin duda. Benzema se lesionó, ha vuelto y está fantástico. Y Luka Modric, no sé qué más decir. Lo pongo a veces más hacia la derecha, otras hacia la izquierda, y siempre cumple".

Respecto de si son favoritos para ganar la Champions League, Ancelotti señaló que están bien. Podemos hacer cualquier cosa. Al principio estábamos muy mal, pero conseguimos cambiar la dinámica metiéndole carácter. La suerte también nos ha ayudado en el primer gol, pero desde entonces lo merecimos".

El entrenador volvió a elogiar a sus dirigidos al señalar que “este equipo tiene algo fantástico, una magia diferente. Yo no he vivido muchas noches como estas. Ha sido inolvidable. Estábamos todos muy felices, ilusionados. En un momento así no hay mucho que decir y a mí no me gusta hablar después de los partidos. Los madridistas están muy felices y eso es lo más importante”.

El goleador francés, respecto de lo que motivó la remontada indicó que "se perdió en la ida y también se perdía en el descanso. Estaba siendo muy duro. Pero esto es un partido de Champions. Empezamos bien, teniendo ocasiones, y en una contra nos marcaron. La remontada cayó por una cuestión de fuerza mental".

Mientras que su técnico consideró que “se sufrió mucho. Pero hemos aguantado cuando era difícil recuperar el balón. Después, una buena presión de Karim nos dio el primer gol, y allí salió la magia de este estadio y la energía del público”.

Benzemá, que es el tercer goleador histórico de Real Madrid al superar a Alfredo Di Stéfano y ubicarse por detrás de Raúl y Cristiano Ronaldo, elogió a la hinchada "merengue" al señalar que “se necesitaba a la afición, verla as. Por eso la victoria es para ellos. El PSG es un equipazo, pero lo hemos merecido".

Mientras que respecto de su movimiento sobre el arquero Gianluigi Donnarumma que generó el primer gol del Real Madrid, Benzema aseguró que “no fue un error suyo, Eso es la presión nuestra. Cuando jugamos a presionar, podemos ganarle a cualquiera. Cada partido es una final para nosotros y hoy se ha visto que el Real Madrid está vivo", cerró.

Con información de Télam