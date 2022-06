Belgrano igualó en su visita a Deportivo Madryn pero sigue líder de la Primera Nacional

Belgrano, de Córdoba igualó hoy en su visita a Deportivo Madryn por 1 a 1, pero se mantiene como líder de la Primera Nacional, en uno de los encuentros que se jugaron en la continuidad de la 19na. fecha del principal campeonato del ascenso.

El delantero Mauro Peinipil (20m. PT) abrió el marcador para el conjunto patagónico y el atacante Maximiliano Comba (40m.ST) lo igualó para el equipo cordobés que de esta manera sumó su tercer empate en el torneo.

La igualdad mantuvo a Belgrano (sufrió la expulsión con roja directa del defensor Nicolás Meriano a los 39m. PT), en lo más alto del certamen con 42 puntos, mientras que Madryn es 13ro. con 26 unidades.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En otro de los partidos destacados de la jornada All Boys también empató sin goles ante Almagro, como visitante, y el resultado colocó al equipo de Floresta en la cuarta ubicación con 31 puntos y Almagro es séptimo con 29 unidades.

Otros resultados: Mitre (Santiago del Estero) 2 (David Romero y Gastón Díaz)-Estudiantes (Buenos Aires) 0; Deportivo Maipú 2 (Damián De Hoyos y Luciano Herrera)-San Telmo 0; Sacachispas 2 (doblete de Alan Sombra)-Santamarina 1 (Matías Alustiza); Deportivo Morón 1 (Santiago Coronel)-Villa Dálmine 0; Alvarado 2 (Gonzalo Lamardo y Matías Rodríguez)-Güemes (Santiago del Estero) 1 (Enzo López); Estudiantes (Río Cuarto) 2 (Luis Silba y Fernando Belluschi)-Deportivo Riestra 0 y Temperley 1 (Agustín Sosa)-Almirante Brown 1 (Ignacio Colombini).

Mañana: Agropecuario de Carlos Casares-Brown de Puerto Madryn (18.30); Independiente Rivadavia Mendoza-San Martín de San Juan (20.00) y San Martín de Tucumán-Brown de Adrogué (20.10, TV).

Martes: Ferro-Atlanta (21.10, TV).

Fecha libre: Defensores de Belgrano

Resultados registrados:

Viernes: Nueva Chicago 1-Gimnasia de Mendoza 1

Sabado: Tristan Suarez 3-Chacarita 2; Quilmes 2-Chaco For Ever 0; Instituto 0-Rafaela 0; Flandria 0-Gimnasia de Jujuy 0.

Posiciones:

Belgrano 42 puntos; Brown (A) 34; San Martín (T) 33; All Boys e Instituto 31; Gimnasia (M) 30; Almagro 29; Estudiantes (RC) 28; Chacarita, Independiente Rivadavia, Brown (PM) y Estudiantes (BA) 27; Dep. Madryn 26; Chaco For Ever, Deportivo Maipú (se le descuentan 3 puntos), Quilmes y San Martín SJ 25; Agropecuario, Nueva Chicago y Alvarado 24; Defensores 23; Ferro y Riestra 22; Dep. Morón y Gimnasia (J) 21; Atlanta y Alte. Brown 20; Mitre (SdE), Sacachispas, Güemes (SdE), Flandria y Temperley 19; Atlético Rafaela 17; San Telmo 16; Villa Dálmine 15; Tristán Suárez 13 y Santamarina 10.

Con información de Télam