Belgrano empató con Atlanta y volvió a la punta, pero ahora con compañía

(Completa resultados).

Belgrano de Córdoba resignó hoy sus dos primeros puntos en el torneo de la Primera Nacional al empatar de visitante con Atlanta, 1 a 1 por la cuarta fecha, y aunque volvió a la punta ahora tiene la compañía de Brown de Adrogué y San Martín de Tucumán.

El Bohemio se puso en ventaja a los 27m del primer tiempo con un gol de Gonzalo Klusener. Belgrano, que llegaba con puntaje ideal (9 de 9), lo empató con tanto de Pablo Vegetti (29m ST).

El Pirata cordobés llegó a las diez unidades y volvió a la punta, donde estaban desde ayer Brown (A) y San Martín (T).

En otro encuentro de hoy, Deportivo Madryn se recuperó de la caída de la fecha pasada y le ganó de visitante a Defensores de Belgrano por 2 a 1. Matías Molina y Brian Fernández anotaron para los patagónicos y descontó Juan Olivares.

Agropecuario y Almagro, por su parte, igualaron 2 a 2; Instituto de Córdoba saltó al segundo escalón de la tabla al imponerse como local a Nueva Chicago por 2 a 1; y Estudiantes de Buenos Aires y Villa Dálmine también empataron 2 a 2.

- Resumen de la fecha -

Ayer: Brown (A) 1 - Morón 0, Tristán Suárez 3 - Alvarado 3, San Martín (T) 2 - Estudiantes (RC) 0.

Hoy: Atlanta 1 - Belgrano 1, Defensores de Belgrano 1 - Deportivo Madryn 2, Agropecuario 2 - Almagro 2, Instituto 2 - Nueva Chicago 1, Estudiantes (BA) 2 - Villa Dálmine 2.

Mañana: Chacarita-Temperley, Sacachispas-Deportivo Maipú, Brown (PM)-Flandria, San Martín (SJ)-Riestra, Atlético de Rafaela-Gimnasia (J), Chaco For Ever-Güemes (SE), Mitre (SE)-Quilmes.

Lunes: San Telmo-All Boys, Santamarina de Tandil-Almirante Brown, Ferro-Independiente Rivadavia. Libre: Gimnasia (M).

Posiciones: Brown (A), San Martín (T) y Belgrano 10; Instituto 8; Riestra, All Boys, Deportivo Maipú, Deportivo Madryn y Almagro 7; Almirante Brown y Brown (PM) 6; Gimnasia (J), Chaco For Ever y Estudiantes (RC) 5; Independiente Rivadavia, Tristán Suárez, Alvarado, Atlanta, San Martín (SJ) y Chacarita 4; Gimnasia (M), Santamarina, Temperley, Quilmes, Estudiantes (BA), Ferro y Morón 3; Sacachispas, Güemes, Agropecuario, Nueva Chicago, Defensores de Belgrano y Villa Dálmine 2; Rafaela, Mitre, San Telmo y Flandria 1.

Con información de Télam