All Boys presentará un cambio para enfrentar a Chaco For Ever

25 de febrero, 2022 | 18.18

All Boys, uno de los punteros de la clasificación en la Primera Nacional de fútbol, presentará una modificación para recibir mañana a Chaco For Ever, en uno de los encuentros válidos por la tercera fecha del certamen. El equipo de Floresta mostrará como novedad el ingreso desde el comienzo del atacante santafesino Martín Comachi, quien entrará por Octavio Bianchi, con una molestia en los isquiotibiales de la pierna derecha. El resto del conjunto ‘albo’ será el mismo que viene de derrotar a San Martín de San Juan (1-0), el pasado sábado 19, en el estadio Hilario Sánchez. Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE De este modo, el técnico Aníbal Biggeri dispondrá que mañana, desde las 17.00, salgan a la cancha esta alineación: Andrés Desábato; Cristian Marcial, Leandro Martínez Montagnoli, Ignacio Vázquez y Marcos Sánchez; Matías Muñoz; Agustín Morales, Hugo Soria, Fernando Brandán y Nicolás Barrientos; Comachi. En el banco de los suplentes estarán Javier Bustillos, Facundo Butti, Lucas Ferrari, Lucas Cuevas, Facundo González, Marco Iacobellis y Miqueas González. En otro orden, el mediocampista Mirko Ladrón de Guevara ya recibió el alta del sanatorio en el que fue atendido, tras haberse operado de la rotura de ligamentos de su rodilla izquierda, lesión que lo marginará de la actividad entre seis y siete meses, aproximadamente. Con información de Télam