‘Mono’ Burgos presenció el clásico de fútbol griego antes de asumir el cargo en Aris Salónica

Germán ‘Mono’ Burgos presenció hoy uno de los clásicos del fútbol de Grecia, antes de asumir mañana su cargo al frente del plantel del Aris Salónica que hoy empató 0-0 con PAOK, en un partido correspondiente a la fecha 24 de la Superliga.

El técnico marplatense, de 52 años, estuvo durante la jornada en el estadio Vikelidis de Tesalónica, donde conoció a sus nuevos dirigidos, a los que empezará a darle indicaciones, a partir del entrenamiento de mañana.

Burgos, exDT de Newell’s, tendrá en el plantel a sus compatriotas Mateo García (ex Instituto de Córdoba), Daniel Mancini (ex Newell’s) y Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata). Todos ellos participaron hoy del derby, según reflejó el sitio ‘Soccerway’.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En otro encuentro, el líder Olympiakos conservó el invicto, al derrotar como visitante y por 1-0 al Volos, que tuvo en sus filas a Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), Julián Bartolo (ex Acassuso) y Jorge Correa (ex Vélez).

Además, AEK Atenas superó por 2-0 a PAS Giannina, en donde se desempeñaron el zaguero Rodrigo Erramuspe (ex Huracán) y el mediocampista Fabricio Brener (ex Belgrano de Córdoba).

En tanto, Apollon Smirnis, con el concurso del volante Nicolás Martínez (ex San Martín de San Juan), doblegó por 2-1 a Lamia.

En uno de los adelantos del sábado, el argentino Javier Mendoza (ex Huracán) marcó el gol del Panaitolikos, que batió por 1-0 a Panathinaikos.

Principales ubicaciones: Olympiakos 59 puntos; PAOK Salónica 48; AEK Atenas 42; Panathinaikos y PAS Giannina 36.

Con información de Télam