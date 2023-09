"Messi marca una diferencia abismal, ojalá pueda estar", deseó Busquets

El mediocampista español Sergio Busquets, compañero de Lionel Messi en Inter Miami, deseó hoy que el crack argentino pueda estar mañana en la final de la US Open Cup ante Houston Dynamo ya que "marca una diferencia abismal".

"Es un hándicap (desventaja) cuando no tienes al mejor jugador del mundo, que marca un diferencia abismal en todas las estadísticas del equipo. Pero vamos a esperar, ojalá haya alguna chance de que pueda estar", manifestó Busquets en la conferencia de prensa que compartió con el DT Gerardo Martino.

Busquets, amigo y excompañero de Messi en Barcelona, se sumó a Inter Miami después de 15 años en el conjunto "culé".

"Jugar al lado de él, ya sabes lo que es. Jugamos muchos años juntos, ahora nos reencontramos aquí y esos años nos dieron el conocernos y asociarnos de la mejor manera. Es un regalo estar al lado suyo", señaló el volante, de 35 años.

La expectativa en torno a la final de la US Open Cup es alta, aunque gran parte de ella depende de la posible participación de Messi.

"Nosotros entendemos a la gente y su ilusión pero no somos máquinas ni robots. Nos gustaría jugar y no tener cansancio pero no podemos controlarlo", explicó el campeón del Mundo en Sudáfrica 2010.

Al igual que Messi, el lateral izquierdo Jordi Alba también está en duda por lesión e incluso Martino señaló que su presencia está más complicada.

Con información de Télam