"Gallardo me pidió que me quedara", confesó Carrascal antes de irse a Rusia

El delantero colombiano Jorge Carrascal confesó este martes que el entrenador de River, Marcelo Gallardo, le pidió que se quedara aunque la oferta de CSKA de Moscú fue una "oportunidad para aprovechar".

"Gallardo me pidió que me quedara aunque me voy con una sensación muy triste. Teníamos muchos objetivos con River pero se me presentó la oportunidad y quise aprovecharla", aseguró el futbolista en la atención a la prensa antes de subirse al avión que lo llevará a la capital rusa.

"Le tengo mucho cariño al club, esto es un 'hasta luego'. Ojalá pueda regresar alguna vez. Le quiero dejar un saludo muy especial a toda la gente de River", cerró.

El CSKA pagará un préstamo de 300.000 euros hasta julio 2022, pero con una opción de compra por el 50% en 3 millones de euros, que se transformará en obligación de compra dependiendo del rendimiento del colombiano.

Los rusos estarán obligados a comprarlo si suma más de seis partidos jugados en los doce que le restan a la competición. Asimismo, CSKA de Moscú podrá comprar el 30% más del pase en 3.000.000 de euros.

Con el cupo liberado, River terminará de negociar en las próximas horas con el New York City de la MLS por el goleador Valentín Castellanos.

Con información de Télam