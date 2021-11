Los Pumas cayeron frente a Francia en el inicio de la gira por Europa

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, perdió hoy 29-20 con su par de Francia (parcial 9-7), encuentro disputado en el Stade France de Saint Denis, en la ciudad de París, en el inicio de la gira por Europa y en la que se enfrentarán también con Irlanda e Italia.

Los tantos de Argentina llegaron por tries del medio scrum Tomás Cubelli y el debutante Tomás Carreras, Emiliano Boffelli aportó una conversión y dos penales y el ingresado Nicolás Sánchez sumó una conversión.

Para el local Thinaud Flament y Peato Mouvaka marcaron sendos tries y Melvyn Jaminet aportó cinco penales y dos conversiones.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los Pumas tuvieron posibilidades de alcanzar la victoria, basados en una defensa sólida y una mejoría en el scrum, pero gravitó en el resultado final la falta de efectividad en ataque y la indisciplina.

Pese a la derrota, el conjunto albiceleste dejó un una imagen de avance en el juego colectivo y en el scrum, en relación con la pálida actuación en el Rugby Championship frente a los seleccionados del hemisferio Sur.

En la primera parte, Los Pumas tuvieron su mejor momento y a los 22 minutos Pablo Matera interceptó un envío de Matthieu Jalibert y el medio scrum Tomás Cubelli logró el primer try convertido por Boffelli.

Luego el juego se tornó impreciso, con varias interrupciones y fricciones que desacoplaron el esquema de juego de Los Pumas, que perdieron el ritmo y el protagonismo.

Sobre el final del primer tiempo, Francia consiguió una ventaja con la conversión de un nuevo penal de Jaminet para sella un parcial favorable de 9-7.

En la parte complementaria, Los Pumas pasaron al frente con un penal convertido por Boffelli, aunque la ventaja duro poco. Damian Penaud en tres cuartos de campo habilitó con un envío largo al debutante Thibaut Flament, quien anotó el primer try convertido por Jaminet.

Tres minutos más tarde, el árbitro anuló un try marcado por el capitán Antoine DuPont por un knock-on en el inicio de la jugada de los tres cuartos de Francia.

A partir de allí Los Pumas perdieron el control de las acciones y, pese a mantener el tackle y el buen desempeño defensivo, llegó la segunda conquista de Peato Mauvaka.

Sobre el final del encuentro el debutante Mateo Carreras anotó el segundo try argentino, luego de una recepción de Boffeli y así Los Pumas sufrieron una derrota menos amarga con respecto a sus actuaciones anteriores.

En el equipo argentino se destacaron Marcos Kremer, Pablo Matera y Emiliano Boffelli.

Francia y Argentina se enfrentaron en 54 ocasiones, con ventaja para los europeos de 39 triunfos contra 14 y un empate.

Los Pumas se medirán el sábado próximo con Italia en la ciudad de Treviso, desde las 9, con el arbitraje del neozelandés James Doleman,

La gira tendrá como última escala el juego del domingo 21 de noviembre con Irlanda, en la ciudad de Dublin, desde las 10.15, con arbitraje del inglés Matthew Carley.

= Síntesis =

Francia: Melvyn Jaminet; Damian Penaud, Gael Fickou, Romain Ntamack y Gabin Villière; Matthieu Jalibert y Antoine Dupont (capitán); Cameron Woki, Anthony Jelonch y Francois Cros; Paul Willemse y Thinaud Flament; Mohamed Haouas, Julien Marchand y Cyril Baille: Entrenador Fabien Gauthie

Ingresaron: Peato Mauvaka, Jean-Baptiste Gros, Demba Bamba, Romain Taofifenua, Sekou Macalou, Gregory Alldritt, Maxime Lucu y Jonhatan Danty.

Argentina: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer y Facundo Isa; Tomás Cubelli y Santiago Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni y Bautista Delguy; y Emiliano Boffelli. Entrenador: Mario Ledesma.

Ingresaron: Facundo Bosch, Rodrigo Martínez, Santiago Medrano, Lucas Paulos, Lucio Cinti, Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou.

Tantos en el primer tiempo: 3' penal Jaminet (F), 18' penal Jaminet (F), 22' try Cubelli convertido por Boffelli (A), 34' penal Jaminet (F). Resultado parcial. Francia 9- Los Pumas 7.

Tantos en el segundo tiempo: 8' penal Boffelli (A), 4' try Flament convertido por Jaminet (F), 19' penal Boffelli (A), 24' penal Jaminet (F), 30' try Mouvaca convertido por Jaminet (F), 37' try Mateo Carreras convertido por Sánchez (A).

Amonestados en el primer tiempo: 27' Marchand (F) y Kremer (A).

Arbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda).

Estadio: Stade de France (París).

Con información de Télam