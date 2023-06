DT de Estudiantes, Domínguez: "Ganar da tranquilidad y por eso estamos bien para lo que viene"

Eduardo Domínguez, director técnico de Estudiantes, habló después de la goleada ante Oriente Petrolero que no le alcanzó para ser primero en el grupo de la Sudamericana y dijo que de todos modos “ganar da tranquilidad y cuando se encuentra el gol y se sigue generando, sirve para continuar creyendo en la idea”.

El DT realizó un balance del equipo y manifestó que "es muy positivo. Recibimos un solo gol en contra, terminamos invicto y veremos quien nos toca. Estamos bien para encarar lo que viene en todas las competencias"

"Hoy hicimos cuatro goles y tuvimos varias chances más. Hay que entender que en el área siempre hay un tiempo más y no hay que perder la tranquilidad. A veces da bronca no aprovechar las situaciones, pero debemos ser eficaces siempre y seguir trabajando para ser mejores. A mi el equipo me da tranquilidad”, remarcó.

“Nunca perdí la confianza porque en los tres partidos anteriores que no habíamos ganado siempre se buscó y nunca perdimos la confianza en lo que veníamos haciendo”, añadió el entrenador.

Domínguez se refirió a la salida de José Sosa en el complemento porque “sintió una molestia. Veremos como está mañana. Se le puso duro el posterior. Y en cuanto a Eros Mancuso, vale destacar que se está encontrando con él mismo, mejorando día a día. Sabe que confiamos en sus condiciones y que no es fácil reemplazar a Leonardo Godoy que viene con un gran nivel”.

Por su parte el entrenador argentino que dirige a Oriente Petrolero, Ángel Hoyos, admitió que su equipo perdió "porque Estudiantes es mucho mejor. Pero competimos dignamente ante un gran equipo, al que felicito porque siempre jugó con seriedad sin faltarnos el respeto, buscando hacernos cada vez más goles. Les deseo lo mejor”, cerró el director técnico que surgió como futbolista en Banfield.

