Barcelona inicia la era Xavi en el derbi catalán con Espanyol

(Agrega resulado)

Barcelona afrontará este sábado un especial derbi catalán con Espanyol, que marcará el inicio de la era técnica de Xavi Hernández, hijo pródigo de la institución, en la decimocuarta fecha de LaLiga.

El tradicional partido de la Ciudad Condal se jugará en el estadio Camp Nou desde las 17 de Argentina, transmitido por DirecTV Sports.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Espanyol es un rival referenciado a momentos trascendentes de la historia "culé", ya que fue adversario en el partido que marcó el debut oficial de Lionel Messi, el 16 de octubre de 2004.

Esta vez, los "Pericos" asisten al estreno de Xavi como DT de un Barcelona que se ilusiona con la recuperación futbolística y el comienzo, por fin, de un curso ascendente desde el cimbronazo que significó la partida del astro argentino al París Saint Germain.

Xavi, de 41 años, se trata de una auténtica leyenda "culé" con estadísticas impactantes en su época de jugador: conquistó 25 títulos en 17 temporadas entre 1998-2015 (8 Ligas, 3 Copas del Rey, 4 Ligas de Campeones, 6 Supercopas de España, 2 Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes).

Junto con Messi, Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Gerard Piqué y Carlos Puyol fue parte de la camada ascendida desde La Masía que cambió la historia del club catalán durante los ciclos de Josep Guardiola, Tito Vilanova y Luis Enrique.

Desvinculado del Al-Sadd de Qatar, donde inició su carrera técnica en 2019, Xavi se convirtió en el sucesor del neerlandés Ronald Koeman con la premisa de recuperar el prestigio de una institución en decadencia deportiva.

Barcelona, con una campaña de 4 victorias, 5 empates y 3 derrotas, ocupa el noveno puesto en LaLiga con 17 puntos, a 11 del líder Real Sociedad y fuera de la zona clasificatoria a toda competencias europea.

En el derbi, los "blaugranas" buscarán volver al triunfo en el torneo español (acumulan 2 derrotas y dos empates) antes de recibir el martes a Benfica de Portugal en un partido que, de ganar, los clasificará a la fase final de la Liga de Campeones.

"Intentaremos jugar bien, tener el balón, crear ocasiones, no especular, presionar alto, jugar en campo contrario y creemos que así es más fácil llegar al resultados", contestó Xavi sobre el perfil que buscará para su equipo.

En la conferencia de prensa previa al debut, el DT asumió: "No podemos fallar porque tenemos urgencias en la clasificación. Somos novenos y no hay que fallar. Lo hemos trasladado a los jugadores, pero también sabemos que tenemos jugadores jóvenes y no queremos presionarlos".

= Programa de la 14ta. fecha =

Hoy: Levante 0 -Athetic Bilbao 0.

Sábado: Celta de Vigo-Villarreal (10:00, ESPN y Star+), Sevilla-Alavés (12:15, DirecTV), Atlético de Madrid-Osasuna (14:30, ESPN y Star+) y Barcelona-Espanyol (17:00, DirecTV).

Domingo: Getafe-Cádiz (10:00, ESPN y Star+), Granada-Real Madrid (12:15, ESPN y Star+), Elche-Betis (14:30, DirecTV) y Real Sociedad-Valencia (17:00, ESPN y Star+).

Lunes: Rayo Vallecano-Mallorca (17:00).

Posiciones: Real Sociedad 28 puntos; Real Madrid y Sevilla 27; Atlético de Madrid 23; Betis 21; Rayo Vallecano 20; Osasuna y Athletic Bilbao 19; Barcelona, Valencia y Espanyol 17; Villarreal y Mallorca 15; Alavés 13; Celta de Vigo y Cádiz 12; Granada y Elche 11; Levante 7, Getafe 6.

Con información de Télam