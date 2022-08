Atlético Madrid de Simeone goleó y es uno de los punteros de la Liga española de fútbol

(Actualiza información)

Atlético Madrid, dirigido por el argentino Diego Simeone y con su compatriota Nahuel Molina de titular, goleó hoy Getafe por 3 a 0 de visitante y se colocó como uno de los punteros del torneo de fútbol español, en uno de los tres encuentros que cerraron la primera fecha del certamen.

El delantero español Álvaro Morata (15m. PT y 14m. ST) anotó un doblete y el francés Antoine Griezmann (30m. ST), quien ingresó en el segundo tiempo, completó las anotaciones para los dirigidos por el "Cholo".

Ingresaron en la segunda etapa otros dos argentinos: el mediocampista ex Racing Club, Rodrigo de Paul (16m. ST) y el delantero Ángel Correa (37m. ST), ex San Lorenzo.

La conquista colocó con 3 puntos al equipo madrileño como uno de los punteros del torneo junto con Betis, Villarreal, Osasuna, Real Madrid, Real Sociedad y Valencia.

En tanto Getafe, donde debutó el argentino Fabricio Angileri (ex River Plates), quedó aunteúltimo y sin puntos.

Betis, a su vez, con los argentinos ex River Plate, Germán Pezzella y Guido Rodríguez, en la formación inicial, goleó a Elche 3 a 0, en Sevilla y es uno de los punteros del campeonato con 3 puntos.

Los españoles Borja Iglesias (28m. PT) y Juanmi (29m. PT y 15m. ST)m, quien marcó un doblete, convirtieron para la victoria del conjunto andaluz.

En la visita, que se encuentra en la decimoctava ubicación sin unidades, fueron suplentes el arquero rafaelino Axel Werner, ex Boca Juniors y el delantero rosarino Ezequiel Ponce, ex Newell's Old Boys, donde además fue expulsado con roja directa el defensor español John Donald (15m. PT).

En otro partido, Athletic Bilbao empató sin goles ante Mallorca, como local, con los argentinos Rodrigo Battaglia, ex Huracán, de titular, además de Braian Cufré exVélez y Franco Russo, como suplentes.

Athletic es noveno con 1 punto mientras que Mallorca es undécimo también con una unidad.

=Resumen de la fecha=

-Viernes: Osasuna 2 (Ezequiel Ávila y Aimar Oroz)-Sevilla 1 (Rafa Mir).

-Sábado: Celta de Vigo 2 (Iago Aspas y Goncalo Paciencia)-Espanyol 2 (Edu Expósito y Joselu); Valladolid 0-Villarreal 3 (Nicolás Jackson y doblete de Álex Baena) y Barcelona 0-Rayo Vallecano 0.

-Domingo: Cádiz 0-Real Sociedad 1 (Takefusa Kubo); Valencia 1 (Carlos Soler -penal-)-Girona 0 y Almería 1 (Largie Ramazani)-Real Madrid 2 (Lucas Vázquez y Vavid Alaba).

=Posiciones=

Atlético Madrid, Villarreal, Betis, Osasuna, Real Madrid, Real Sociedad y Valencia 3 puntos; Celta de Vigo, Espanyol, Athletic Bilbao, Barcelona, Mallorca y Rayo Vallecano 1; Almería, Sevilla, Cádiz, Girona, Elche, Getafe y Valladolid.

Con información de Télam