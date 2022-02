"Papu" Gómez hizo primer gol de escota Sevilla, que ganó y quedó a tres puntos de líder

El delantero argentino Alejandro 'Papu' Gómez hizo la primera conquista de Sevilla, segundo en la Liga española de fútbol, que derrotó a Elche por 2 a 0, de local, y quedó a tres puntos del líder Real Madrid tras jugar hoy el único encuentro adelantado de la 24ta. fecha.

Gómez, quien fue titular al igual que su compatriota Marcos Acuña, marcó el primer gol de Sevilla a los 25 minutos del segundo tiempo y el delantero español Rafa Mir aumentó cinco minutos después.

Así, Sevilla, que logró su 14ta victoria en 24 fechas, se consolidó en el segundo puesto con 50 puntos, tres menos que el líder Real Madrid, que visitará mañana a Villarreal (35) y Elche, en el que Guido Carrillo -ex Mónaco, de Francia- fue titular y donde Javier Pastore -ex PSG, de Francia- y Pablo Piatti -ex Estudiantes de La Plata- ingresaron en el segundo tiempo, suma 26.

El programa de la 24ta. fecha de la Liga española de fútbol es el siguiente:

Viernes: Sevilla 2 -Elche 0.

-Sábado: 10:00, Cádiz-Celta de Vigo; 12:15, Villarreal-Real Madrid; 14:30, Rayo Vallecano-Osasuna; 17:99, Atlético Madrid-Getafe.

-Domingo: 10:00, Alavés-Valencia; 12:15, Levante-Betis; 14:30, Real Sociedad-Granada; 17:00, Espanyol-Barcelona.

-Lunes: 17:00, Mallorca-Athletic Bilbao.

=Posiciones=

Real Madrid, 53 puntos; Sevilla, 50; Betis, 40; Barcelona, 38; Atlético Madrid, 36; Villarreal y Real Sociedad, 35; Athletic Bilbao, 34; Rayo Vallecano, 31; Valencia y Celta de Vigo, 30; Osasuna, 29; Espanyol, 27; Elche, 26; Getafe, 25; Granada, 24; Mallorca, 23; Cádiz, 18; Alavés, 17; Levante, 11.

Con información de Télam