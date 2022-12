El Puma Emiliano Boffelli extendió su contrato con el Edinburg por dos temporadas

El Puma Emiliano Boffelli extendió hoy por dos temporadas su contrato con el club Edinburgh de Escocia y de esa manera continuará participando en los torneos United Rugby Championship y Championship Challengue Cup.

Boffelli, de 27 años, formado en Duendes de Rosario es considerado por su entrenador Mike Blair como jugador de clase mundial tanto por su rendimiento en su club y los logros obtenidos en esta temporada vistiendo la camiseta de Los Pumas.

El rosarino, que juega como wing o fullback, fue el máximo anotador internacional al marcar 149 tantos, superando por 51 puntos al neocelandés Richie Mo'.

Asimismo, se consolidó como la figura de Los Pumas y fue el único titular en todos los encuentros de la temporada, convirtiéndose en el goleador al sumar 146 puntos, tras marcar cuatro tries, 28 penales y 21 conversiones.

Boffelli señaló a medios escoceses: "estoy muy feliz de continuar con Edinburgh, es un club que me ha ayudado a sonreír nuevamente y disfrutar de lo que más me gusta hacer, que es jugar al rugby. Desde el primer día que llegué mis compañeros, entrenadores, aficionados y toda la gente que trabaja en el club me hicieron sentir como en casa".

El jugador rosarino se constituyó en figura estelar de Los Pumas tras marcar 20 tantos en la histórica victoria argentina (25 a 18) contra los All Blacks en la ciudad de Christchurch, la primera como visitante..

Posteriormente, sumó 25 puntos en el triunfo argentino por (30 a 29) frente a Inglaterra (próximo rival en el Mundial de Francia 2023) en el estadio Twickenham, de Londres.

Boffelli debutó en el Edinburgh contra Dragons en noviembre de 2021 y terminó esa temporada con 172 puntos en 18 partidos. También fue nombrado Player of the Season en los Premios Anuales de Fin de Temporada del club.

Boffelli y el forward Marcos Kremer, ambos de Los Pumas, formaron parte del equipo ideal del Rugby Champiosnhip 2022 ganado por Nueva Zelanda.

Con información de Télam