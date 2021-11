San Pablo con delanteros argentinos empató con Paranaense en Brasil

San Pablo, con los delanteros argentinos Emiliano Rigoni y Jonathan Calleri como titulares, esta noche empató ante el reciente campeón de la Copa Sudamericana, Atlético Paranense, sin abrir el marcador, en el estadio Morumbí, cumpliendo con el partido postergado de 34ta fecha del popularmente conocido torneo Brasileirao.

El equipo paulista, además de contar con el exatacante de Independiente y Belgrano de Córdoba y el ex Boca Juniors y All Boys, respectivamente, en el segundo período le dio ingreso al extremo derecho Martín Benítez (ex Independiente).

En tanto, Fluminense venció a Internacional por 1 a 0, en el estadio Maracaná, en el cotejo correspondiente a la 35ta fecha, con la rápida apertura marcada por Fred, de tiro penal, a los 4 minutos, según consignó el portal Globo Esporte.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En el equipo de Porto Alegre, que terminó con un jugador menos por la expulsión de Paulo Víctor, al quinto minuto adicionado al final, el entrenador uruguayo Diego Aguirre (con paso por San Lorenzo) le brindó la titularidad a los defensores argentinos Gabriel Mercado (ex River, Racing y Estudiantes de La Plata); Víctor Cuesta (ex Independiente, Arsenal y Huracán) y Renzo Saravia (ex Racing).

La 35ta fecha, que se abrió este martes con el empate del puntero Atlético Mineiro (Matíaz Zaracho marcó uno de los goles) y el tercero Palmeiras (2-2), continuará desarrollándose mañana con los partidos entre Santos-Fortaleza; y Ceará-Corinthians.

Luego, proseguirá el lunes 29 con Goianiense-Bahía; martes 30, Juventude-Bragantino; miércoles 1 de diciembre, América MG-Chapecoense; jueves 2,

Gremio-San Pablo.

Finalizará el viernes 3 con los enfrentamientos de Paranaense-Cuiabá; y Sport Recife-Flamengo.

Posiciones:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Atl. Mineiro753423655524+31

2Flamengo673420776631+35

3Palmeiras5935185125442+12

4Corinthians5334141193732+5

5Fortaleza 52341571241410

6Bragantino5234131385040+10

7Fluminense51351491234340

8Internacional47351211124238+4

9Ceara 4634101683634+2

10America MG45341112113536-1

11Cuiaba 433491693132-1

12Paranaense4234126163943-4

13Santos 42341012123038-8

14Sao Paulo4234915102633-7

15Goianiense4134914112634-8

16Juventude4034913123340-7

17Bahia 3733910143343-10

18Gremio 3634106183544-9

19Sport Recife333489172133-12

20Chapecoense1534112212759-32

-Los 6 primeros clasifican a la Copa Libertadores.

-Del 7° al 12° clasifican a la Copa Sudamericana.

-Los últimos 4 descienden de categoría.

Con información de Télam