"Como cualquier ser humano, sueño y pienso en grande", dijo el DT de Venezuela, Batista

El entrenador del seleccionado venezolano, el argentino Fernando Batista, expresó su felicidad luego del triunfo 3-0 sobre Chile por Eliminatorias Sudamericanas y admitió que “sueña y piensa en grande” con la posibilidad latente de llevar a la “Vinotinto” a su primer Mundial de fútbol.

“Estoy tranquilo, con los pies sobre la tierra, hay que mantener la calma. Como cualquier ser humano, sueño y pienso en grande. Y bueno, ya todos saben cuál es el sueño que tengo”, expresó el director técnico, de 52 años y de anterior paso por el combinado argentino Sub '23.

"Apenas van cuatro partidos y todavía falta mucho como para hablar de haber encontrado un estilo ideal. La idea es tratar de llevar en cada partido lo mejor. Pero los triunfos ayudan a consolidar las ideas. Falta mucho y siempre hay cosas por corregir, pero es mejor corregir ganando”, analizó.

Además, el exdefensor de Argentinos Juniors y San Lorenzo, admitió que le pide a sus jugadores “que se la tienen que creer y hoy a nivel grupal están muy fuertes”.

“En los primeros minutos del partido, Chile fue mejor que nosotros. Nos estaban complicando; luego de los 20 minutos hicimos ajustes, empezamos a agarrar más la pelota y después ya fue todo de Venezuela. El gol en el último minuto del primer tiempo nos dio tranquilidad para encarar el segundo tiempo”, explicó “Bocha” Batista.

“El segundo tiempo, más allá de la expulsión (de Marcelino Núñez), creo que el equipo tuvo notoriedad para jugar un partido notable”, agregó.

Por su parte, el delantero de River Plate, Salomón Rondón, se mostró feliz por haber llegado, hoy, a los 100 partidos con su Selección y que -pese a la buena cantidad de puntos que viene sumando- la competencia "recién empieza"

“Las Eliminatorias apenas comienzan, pero creo que es una fecha de Eliminatorias muy importante porque se suman 4 puntos de 6 y nos vamos con buenas sensaciones. La unión del grupo es fundamental y estamos muy unidos”, expresó el atacante 'millonario', que reúne 41 tantos con la camiseta del combinado de su país.

“Es un sueño hecho realidad, los que me conocen saben lo que he trabajado para llegar aquí y lo que he luchado. Estoy muy feliz y orgulloso de vestir la camiseta nacional, la defenderé a muerte”, se sinceró.

“Le agradezco a todos el apoyo y la ovación. Sigo viviendo mi sueño de niño, que es representar estos colores. Espero seguir ayudando al equipo”, cerró Rondón.

Con información de Télam