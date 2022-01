River se mete en la puja por Elías Gómez y se lo arrebata a Independiente

River Plate aceleró en las últimas horas las negociaciones por el lateral izquierdo Elías Gómez y cerró -prácticamente- su arribo como refuerzo, arrebatándoselo a Independiente, que se ilusionaba con la llegada del jugador de Argentinos Juniors.

Según lo adelantado esta noche a Télam por fuentes 'millonarias', el jugador, de 27 años, "está próximo" a sumarse al equipo del DT Marcelo Gallardo, en el marco de una negociación que comprenderá el pago "de un millón 700 mil dólares por el 70 por ciento del pase" a la entidad de La Paternal.

Durante la tarde, el propio presidente del 'Bicho', Cristian Malaspina había asegurado en diversos medios periodísticos que el marcador de punta, que no sería utilizado por el director técnico Gabriel Milito, estaba "cerca" de acordar su vinculación al 'Rojo' de Avellaneda.

Sin embargo, de acuerdo a lo apuntado por el vocero del club de Núñez, "un llamado de (Marcelo) Gallardo y la tentación de jugar en River" habría incidido para que Gómez cambie de postura.

En las próximas horas, la situación quedará resuelta y el exjugador de Rosario Central se someterá a la pertinente revisación médica para transformarse en el sexto refuerzo.

Hasta el momento, River se aseguró los arribos de los defensores Leandro González Pirez y Emmanuel Mammana; el enganche colombiano Juan Fernando Quintero y los mediocampistas Ezequiel Barco (entre mañana y miércoles se someterá a controles médicos) y Tomás Pochettino.

Independientemente de la eventual llegada de Gómez, el equipo de Gallardo irá "por otro lateral, pero por el costado derecho", según anticipó el portavoz consultado.

Mientras no resuelva su situación contractual, el marcador de punta mendocino Fabrizio Angileri "no será prioridad y no será parte del equipo", lo mismo con el delantero Benjamín Rollheiser, de acuerdo a lo contemplado por la citada fuente.

Con información de Télam