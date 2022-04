Troglio: "Ya le manifesté a los dirigentes que no voy a seguir", dijo DT de San Lorenzo

El entrenador Pedro Troglio comunicó esta noche su decisión de dejar la conducción del plantel de San Lorenzo, tras la eliminación del equipo en 32vos. de final en Copa Argentina, a manos de Racing de Córdoba, por la vía de los penales en el partido que se jugó en el estadio Juan Gilberto Funes, de La Punta.

“Ya le manifesté a los dirigentes mi decisión de no seguir. Considero que es necesario descomprimir la situación y dar un paso al costado”, sostuvo el DT bonaerense, una vez finalizado el cotejo en la provincia de San Luis.

“Esto es responsabilidad exclusiva del entrenador. Pensé que se podía cambiar, pero no se dio. Los dirigentes me pidieron que me quede hasta mayo, pero no me parece lógico ni justo quedarme en el club, a cualquier costo”, sostuvo el exDT de Gimnasia La Plata, Independiente y Argentinos Juniors, entre otras instituciones.

“Estuve con el presidente (Horacio Arreceygor) en el vestuario y me pidió que aguante hasta mayo. Son cinco partidos, pero creo que no es lo conveniente. Les doy la libertad a los directivos para que en mayo puedan armar lo que quieran”, manifestó Troglio.

Bajo la conducción del entrenador, que procedió del Olimpia de Honduras, el ‘Ciclón’ ganó apenas un encuentro (ante Talleres de Córdoba por 1-0 por la Copa de la Liga Profesional), empató cinco y perdió cuatro.

“A los jugadores les agradezco por toda la predisposición que siempre mostraron, pero les dije que es una situación que no tiene vuelta atrás”, sentenció Troglio.

El plantel del ‘Ciclón’, con miras al enfrentamiento del sábado a las 14.00 con Platense, sería dirigido por Leandro Romagnoli, actual entrenador de la división Reserva.

Con información de Télam