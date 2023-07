DT Paparatto destaca que All Boys presentará "formación mixta" en Copa Argentina

El director técnico de All Boys, Norberto Paparatto, reflejó hoy que su equipo presentará este martes una “formación mixta” para medirse con Estudiantes de la Plata, por 16vos. de final de la Copa Argentina de fútbol.

“Vamos a presentar una formación mixta. Saldremos con un equipo que no es el que viene jugando, pero igualmente intentaremos pasar de ronda” expresó el entrenador de la entidad de Floresta, de floja campaña en el torneo de la Primera Nacional.

“Buscaremos competir pero está claro que nuestra prioridad es el torneo local. Jugarán algunos titulares y otros jugadores que no estuvieron en Puerto Madryn” apuntó el exDT de Almagro, en declaraciones formuladas al programa partidario ‘La Gigante de All Boys’ (AM 690).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El equipo albo sufrió el sábado último una dolorosa derrota 1-2 con Brown de Puerto Madryn, en partido de la 26ta. fecha de la zona A en el que no supo aprovechar la superioridad numérica durante más de 30 minutos, a raíz de la tarjeta roja que recibió Jonatan Fleita, del elenco chubutense.

“Perder así nos dolío. Desde el juego, el equipo rival se paró de contra y supo lastimarnos en dos maniobras puntuales. Tenemos que corregir esos aspectos para no volver a venirnos con las manos vacías de un partido en condición de visitante”, sostuvo Paparatto.

El técnico manifestó que al equipo le cuesta “todavía encontrar un equilibrio. Todos (los jugadores) alternan buenos y malos partidos”, graficó.

“Le tenemos confianza a algunos chicos que van a tener su oportunidad. Le daremos rodaje a algunos futbolistas que lo necesitan y se lo merecen”, aseguró.

En principio, el zaguero Facundo Pardo, el mediocampista central Santiago Gallucci Otero, el extremo Agustín Morales y el centrodelantero Juan Pablo Zárate serán -algunos- de los jugadores que estarán desde el comienzo en el partido del martes, a las 15.30, en cancha de Quilmes.

All Boys y Estudiantes de La Plata se toparán por 16vos. de final de Copa Argentina, con el arbitraje de Juan Pafundi.

Con información de Télam