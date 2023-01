El argentino Cabral marca su primer gol en Chile en su regreso al fútbol

El delantero argentino Luciano Cabral convirtió esta tarde su primer gol en el fútbol de Chile, en su retorno al fútbol después de una larga inactividad, en el empate 1-1 de su equipo, Coquimbo Unido, ante Palestino, por la 2da. fecha del campeonato de fútbol de Chile de Primera División.

El atacante mendocino, de 27 años y oriundo de la localidad mendocina de General Alvear, anotó a los 28 minutos de la primera etapa.

Cabral estuvo detenido durante cinco años y medio, al ser hallado “coautor de homicidio simple” de Joan Villegas, cometido por su padre, José, en la madrugada de Año Nuevo del 2017. La sentencia fue dictada por la Cámara Primera del Crimen de San Rafael.

Cuando sucedió aquel hecho, el delantero revistaba en Atlético Paranaense de Brasil, que le rescindió automáticamente el contrato, al emitirse el pedido de captura.

Cabral salió de prisión en septiembre de 2022 y, casi de inmediato, se puso a entrenar en Argentinos Juniors, el club que lo formó deportivamente y en el que se alistó en Primera entre 2013-2016.

Coquimbo Unido, además del goleador, también contó con los concursos de sus compatriotas Dylan Glaby y Bruno Cabrera (ambos, ex Barracas Central) además de Matías Palavecino (ex Gimnasia de Jujuy).

Palestino pudo haber abierto la cuenta por intermedio del correntino Maximiliano Salas, pero el exdelantero de All Boys desvió un tiro penal (Pt. 27m.). Los otros argentinos que se alistaron en el equipo del rosarino Pablo ‘Vitamina’ Sánchez fueron el arquero César Rigamonti (ex Belgrano de Córdoba) y el mediocampista Agustín Farías (ex Nueva Chicago).

En los dos adelantos del viernes, Unión La Calera (un gol del ex Independiente Rivadavia Mendoza, Juan Pablo Freytes) derrotó por 3-2 a Everton, mientras que Ñublense batió por el mismo marcador a Magallanes.

