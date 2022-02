Doblete del argentino Zampedri en la victoria de Universidad Católica en Chile

El argentino Fernando Zampedri consiguió anoche un doblete para Universidad Católica, que arrancó exitosamente su actuación en el torneo de Primera División del fútbol de Chile, al doblegar por 3-2 a Coquimbo Unido, en condición de visitante.

El delantero entrerriano, de 33 años, convirtió sus goles a los 45 minutos del primer tiempo, mediante un tiro penal, y a los 6m. de la segunda etapa.

El exatacante de Rosario Central, Atlético Tucumán y Atlético de Rafaela, entre otros clubes, arrancó su tercera temporada en la entidad de San Carlos de Apoquindo, en donde suma 45 goles en 62 partidos.

Universidad Católica, que es dirigido por el argentino Cristian Paulucci, también contó con el ingreso del exvolante ofensivo de River Plate, Diego Buonanotte.

En Coquimbo, orientado por el técnico Patricio Graff, se alistaron Nicolás Berardo (ex Argentinos Juniors), Nicolás Gauna (ex Juventud Unida de Gualeguaychú) y Tobías Zárate (ex Deportivo Morón), según registró ‘Soccerway’.

En otro encuentro, Unión Española, con una anotación del delantero Leandro Garate (ex Brown de Adrogué), empató 1-1 con Palestino, que dirige el DT Gustavo Costas y que contó con los concursos de Daniel Sappa (arquero, ex Arsenal), Agustín Farías (mediocampista, ex Nueva Chicago), Mauro Díaz (mediocampista, ex Estudiantes de La Plata), Franco Pardo (defensor, ex Estudiantes de Río Cuarto) y Jonathan Benítez (mediocampista, ex Boca Unidos de Corrientes).

Hoy jugarán Colo Colo- Everton, Deportes Antofagasta- Cobresal y Unión La Calera- Universidad de Chile.

Con información de Télam