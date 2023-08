“No hice el festejo en el alambrado porque me iban a amonestar", dijo Cavani

El delantero uruguayo de Boca Juniors, Edinson Cavani, admitió esta noche que no se trepó al alambrado una vez que marcó la segunda conquista en la victoria 3-1 sobre Platense, porque sabía que el árbitro Fernando Espinoza lo "iba a amonestar" y podía complicar su continuidad en el partido de la primera fecha de la Copa de la LPF.

"No hice el festejo en el alambrado porque me iban a amonestar y el partido se podía complicar" resaltó el exatacante del París Saint Germain, que prefirió no emular a su compatriota y amigo Sergio "Manteca" Martínez, un implacable goleador xeneize, de principios de la década del '90.

Cavani, de 36 años, se mostró "feliz y contento" por marcar su primer gol oficial con la camiseta azul y oro.

"Fue una emoción muy grande, estaba con ganas de gritar mi primer gol acá, estoy muy feliz”, apreció el atacante, que llegó en este mercado de pases, proveniente del Valencia de España.

Sus anteriores goles oficiales databan de enero pasado por Copa del Rey, cuando convirtió por duplicado ante Sporting de Gijón en un cotejo por Copa del Rey.

"Todos los días trato de integrarme a mis compañeros para mejorar cada día más", cerró el ariete uruguayo.

Con información de Télam