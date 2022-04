Varios argentinos se destacaron en la fecha inaugural del Brasileirao, con triplete de Calleri

(Agrega partidos)

Atlético Mineiro, el campeón vigente de la liga de Brasil, conducido por el director técnico argentino Antonio Mohamed, obtuvo esta tarde el éxito ante Internacional por 2 a 1, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, al inicio del campeonato conocido como Brasileirao 2022.

En tanto, por la noche, el delantero connacional Jonathan Calleri -ex Boca Juniors y All Boys- anotó por triplicado en la goleada de San Pablo frente al Atlético Paranaense por 4 a 0.

Por el lado Mineiro el entrenador -ex Huracán e Independiente- le ofreció ingreso al volante Matías Zaracho -ex Racing Club- durante el segundo tiempo. En cambio, dejó relegado en el banco de suplentes a Ignacio Fernández -ex River Plate, Temperley y Gimnasia y Esgrima La Plata-.

En tanto, el técnico uruguayo Alexander Medina -de reciente paso por Talleres, de Córdoba-, contó en el equipo visitante con el concurso titular del lateral derecho Fabricio Bustos -ex Independiente- y con ingreso en la segunda etapa del defensor Gabriel Mercado -ex River Plate, Racing Club y Estudiantes de La Plata-.

La victoria de Mineiro se plasmó con el doblete de Hulk, a los 10 minutos del primer período y a los 45+3 del segundo, de acuerdo al detalle del portal Flashscore.

En otros partidos de la tarde, con el lateral derecho Renzo Zaravia -ex Racing Club-, Botafogo cayó de local en el estadio Nilton Santos por 3 a 1 ante Corinthians, rival de Boca Juniors en el grupo E de la Copa Libertadores.

El conjunto paulista se impuso por las definiciones de Paulinho, Gustavo Mantuan y Lucas Pitón, todas en la primera etapa; en la segunda, descontó Diego Gonçalves para el dueño de casa.

Mientras que Coritiba recibió con una victoria por 3 a 0 a Goias, con las marcaciones de Alef Manga; Léo Gamalho y Andrey.

En el último turno de la noche, San Pablo, con las tres anotaciones de Calleri, la primera en la etapa inicial y las restantes en la segunda, más la de Luciano, que decoró su amplia victoria, también dio participación en el segundo tiempo al delantero Emiliano Rigoni -ex Independiente y Belgrano, de Córdoba-.

A su vez, Paranaense contó desde el inicio con el desempeño del extremo izquierdo Tomás Cuello -ex Atlético Tucumán-.

Los argentinos que no la pasaron bien fueron el técnico Juan Pablo Vojvoda, junto con los delanteros Silvio Romero -ex Independiente y Lanús, entre otros- y Valentín Depietri -ex Ramón Santamarina-, con ingresos en el segundo tiempo en Fortaleza.

Sucedió que su equipo, que deberá visitar a River el próximo miércoles por la segunda fecha de la Copa Libertadores, de local perdió por 1 a 0 ante Cuiabá (rival de Racing por Sudamericana el miércoles en Avellaneda), que se impuso por medio de Everton.

Otro que no transitó por un domingo feliz fue el defensor Germán Conti -ex Colón de Santa Fe-, titular en la retaguardia de América MG, que culminó con dos jugadores menos por las expulsiones de Marlon y Matheuzinho y con la derrota por 1 a 0 en su visita a Avai, para el que anotó Raniele.

El cierre de la primera fecha será mañana al enfrentarse Juventude-Bragantino (adversario de Estudiantes y Vélez en la Libertadores).

Con información de Télam