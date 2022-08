Flamengo venció a Botafogo y es único escolta en el torneo de Brasil

Flamengo, que el próximo miércoles visitará a Vélez Sarsfield por el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Libertadores, venció a Botafogo por 1 a 0, en uno de los tradicionales clásicos de Río de Janeiro y al sumar 43 unidades se ubicó como único escolta a 7 del líder Palmeiras, en la continuidad de la fecha 24 del torneo conocido como Brasileirao.

La victoria del 'Mengao', de visitante en el estadio Nilton Santos, se consumó por la conversión del astro chileno Arturo Vidal (13m, ST) y con la presentación de una formación integrada en su mayoría de habituales suplentes, justamente por el venidero enfrentamiento con el equipo de Liniers.

En el local tuvieron presencia titular el lateral derecho argentino Renzo Saravia, ex Racing Club, y el zaguero compatriota Víctor Cuesta, ex Independiente, Huracán y Arsenal, según lo consignado por el medio Globo Esporte.

También de visitante y por 1 a 0, Fortaleza, dirigido por el cordobés Juan Pablo Vojvoda se impuso ante San Pablo, por el tanto señalado por Juninho Capixaba (32m. PT).

El zaguero Emanuel Brítez, ex Independiente, Defensa y Justicia y Unión de Santa Fe, integró desde el inicio la defensa del vencedor, mientras que el delantero Silvio Romero, ex Independiente y Lanús, se mantuvo entre los relevos sin ingreso.

Por el lado del conjunto paulista oficiaron de titulares el volante Giuliano Galoppo, ex Banfield, y el delantero Jonathan Calleri, ex Boca Juniors y All Boys.

En Belo Horizonte, el local América MG, con el volante Leandro Martínez, ex River Plate y Chacarita Juniors, empató en un gol el clásico de la ciudad con Atlético Mineiro, que contó con el volante Matías Zaracho y el extremo Cristian Pavón desde inicio, más el ingreso del mediocampista Ignacio Fernández en el segundo tiempo.

Hulk abrió la cuenta para el visitante (10 min) e igualó Henrique Almeida (19 min), ambos en el primer tiempo.

El cierre de este domingo lo concretaron sin abrir el marcador Cuiabá y Santos, que ofreció participación titular al volante Gabriel Carabajal.

La fecha culminará mañana con los partidos entre Internacional - Juventude; y Corinthians - Bragantino.

= Posiciones =

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Palmeiras502414823916+23

2Flamengo432413473920+19

3Fluminense422412663828+10

4Corinthians392311662622+4

5Paranaense392411672928+1

6Internacional392310943423+11

7Atl. Mineiro36249963128+3

8Santos 342481062720+7

9America MG322495102025-5

10Goias 32248882630-4

11Bragantino31238783329+4

12Fortaleza 302486102223-1

13Sao Paulo292461173129+2

14Botafogo 272476112229-7

15Ceara 272451272324-1

16Coritiba 252474132639-13

17Cuiaba 252467111623-7

18Avai 232465132337-14

19Goianiense222457122336-13

20Juventude172338121837-19

Los seis primeros clasifican a Copa Libertadores.

Del séptimo al 12do a Copa Sudamericana.

Los últimos 4 descienden.

Con información de Télam