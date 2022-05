El brasileño Ronaldo hablará con Riquelme y Verón para conocer sus experiencias como dirigentes

El exfutbolista brasileño Ronaldo, bicampeón de América y del Mundo y hoy propietario de Valladolid de España y Cruzeiro de Brasil, se reunirá con Juan Román Riquelme y Juan Sebastián Verón, con experiencia como dirigentes de Boca y Estudiantes de La Plata, respectivamente, para conocer sus vivencias en esos roles.

Según Globo Esporte, Ronaldo tiene pensado visitar la Argentina para charlar con Riquelme, actual vicepresidente de Boca, y Verón, que en dos ocasiones presidió al club platense.

"No tengo tiempo para nada, pero quedé en visitar a Verón y también a Riquelme. Este contexto me resulta muy amigable y nos hemos comunicado varias veces. Creo que es genial hablar especialmente con exjugadores, a quienes respetamos. No muchos acudieron al área de gestión, pero se viene una muy buena generación para trabajar en ello". dijo el exCruzeiro, Real Madrid, Barcelona, Milan, Inter y PSV.

En 2018, Ronaldo se convirtió en accionista mayoritario del club español Real Valladolid tras la compra del 51 por ciento de las acciones del club y en 2019 pasó de tener 73 por ciento, en tanto que el año pasado se convirtió en el socio mayoritario del Cruzeiro.

Con información de Télam