"Messi es de los mejores del mundo pero siempre hincharé por Brasil", dijo el "Emperador" Adriano

El exdelantero brasileño Adriano, verdugo de la Argentina en la Copa América 2004, elogió hoy a Lionel Messi pero aseguró que "siempre" hinchará por el seleccionado de su país.

El "Emperador" estrenará mañana la serie sobre su vida por la plataforma Paramount+ y durante la presentación oficial lamentó no haber podido coincidir en un campo de juego con el astro argentino.

"Qué jugador no hubiese querido jugar con Messi. Es un espectáculo, un jugador del que no hace falta decir mucho más porque es uno de los mejores del mundo pero siempre hincharé por Brasil", expresó Adriano.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante la conferencia de prensa que se llevó a cabo en la sala de prensa del club San Pablo, Adriano repasó su carrera y destacó la figura Javier Zanetti, su excompañero en Inter, de Italia, y actual dirigente del club de Milán.

"Zanetti es una persona que siempre me apoyó", remarcó el "Emperador", autor de uno de los goles más dolorosos para la historia del seleccionado argentino.

Con apenas 19 años, el potente delantero marcó el empate 2-2 en el minuto 93 de la final de la Copa América 2004 en Lima, Perú, y llevó la definición a los penales donde Brasil se impuso por 4-2 para quedarse con el trofeo.

"La Copa América fue muy importante en mi carrera", recordó el futbolista nacido en la favela Vila Cruzeiro de Río de Janeiro que tuvo una carrera marcada por la depresión por la muerte temprana de su padre.

"No me arrepiento de nada. No me puedo culpar por lo que pasó en mi carrera", sostuvo el excéntrico delantero que se retiró del fútbol en 2016.

"Cuando me fui al Inter le pude comprar la casa a mi mamá pero después me compré cuatro autos. Creo que exageré", contó, entre risas.

La docuserie consta de tres episodios narrados por el propio Adriano y cuenta con material audiovisual inédito del archivo familiar.

Con información de Télam