"Se demostró la honestidad del futbolista argentino", aseguró el presidente de Boca, Jorge Ameal

El presidente de Boca Juniors, Jorge Amor Ameal, destacó hoy "la honestidad del futbolista argentino", después de la definición de ayer por la tarde que consagró como campeón a su equipo luego de la igualdad 2 a 2 ante Independiente y la victoria de River Plate ante Racing Club por 2 a 1.

"Algunos periodistas, no todos, y también por la redes sociales, dudaron de los jugadores y una vez más se demostró la honestidad del futbolista argentino. Éso le hace muy bien a todos los que estamos en este deporte", aseguró el máximo dirigente "Xeneize" en dialogo con Télam.

Luego, al ser consultado si festejó los goles de River, Ameal indicó: "grito los goles de Boca. No creo que la mayoría de los hinchas de Boca lo hayan gritado. Quizás alguno, no sé, festejaron que el equipo que estaba en la pelea con nosotros no sumaba los puntos para salir campeón".

El titular "Xeneize" ponderó la gestión de su dirigencia y la de Juan Román Riquelme, vicepresidente segundo, "Este es un logro de todos los que trabajamos por un Boca mejor. No hay que olvidarse que aparte de ser bicampeón, salimos campeones en el fútbol femenino, en la reserva, en la cuarta división, estamos cerca de lograr dos copas más", expresó.

"Pero no me olvido de todas las actividades deportivas que antes no había, como el hockey sobre césped, un beneficio para los socios. La verdad que estamos conformes y tranquilos", añadió.

Sobre la continuidad de Hugo Ibarra como DT, comentó que "es un tema para resolver de Román y la gente de fútbol, creo que hasta ahora tan mal no les va. Más allá de las críticas continuas que tienen. Estamos tranquilos, sabemos que se va a decidir lo mejor para el club".

Por último, Ameal se refirió a por qué Boca logró el título en la Liga Profesional y afirmó que "porque fue el mejor en una Liga pareja como la argentina. Salimos campeones, pese a las lesiones y con una cantidad de jugadores jóvenes que son el futuro".

A su tiempo, el capitán y referente Marcos Rojo puntualizó hoy al mediodía a la señal ESPN: "no me corresponde decirlo a mí. Estamos dominando el fútbol argentino y estoy muy contento con este equipo".

Y le mandó un mensaje a los jugadores de Racing: "Le mando un saludo a (Matías) Rojas, se ve que era vidente, porque vio dos o tres fechas antes que salíamos campeones", aseveró sobre las declaraciones del volante después de la victoria de su equipo ante Lanús por 1 a 0 y para tapar las de su compañero Enzo Copetti, cuando dijo después de ganarle 4 a 3 a Rosario Central que Racing iba a salir campeón.

También habló sobre la continuidad del técnico Ibarra, a quien se le vence su contrato el 31 de diciembre de este año: "Es un hombre del club, está muy cerca de los jugadores. pero no tomo la decisión de si sigue o no, esas decisiones son de Román, nosotros tenemos que respetar al entrenador que tenemos enfrente".

En cuanto a Agustín Rossi, uno de los baluartes del campeón, opinó: "lo llevo al Mundial, se lo merece; antes era el arquero que atajaba los penales, hoy es todo. A mí no me va a tocar por la lesión, pero que estuviera un compañero mío sería un orgullo"

Al margen de la obtención del título, la vida para Boca sigue y esta tarde, el plantel que anoche festejó en la intimidad con los referentes de la cumbia Yerba Brava y Pablo Lezcano, junto con sus familiares, se encontraron en el predio de Ezeiza para pensar en Patronato, el rival en semifinales por la Copa Argentina.

Para el encuentro que se jugará el próximo miércoles desde las 21.30 en el estadio Bicentenario de San Juan, la idea del cuerpo técnico es utilizar a varios de los jugadores que actuaron ayer contra Independiente.

Hoy, se dio la lista de convocados y la integran Agustín Rossi, Javier García, Nicolás Figal, Facundo Roncaglia, Gabriel Aranda, Luis Advíncula, Marcelo Weigandt, Frank Fabra, Agustín Sandez, Alan Varela, Esteban Rolón, Guillermo "Pol" Fernandez, Cristian Medina, Diego González, Martín Payero, Juan Ramírez, Aaron Molinas, Oscar Romero, Sebastián Villa, Norberto Briasco, Luca Langoni, Nicolás Orsini y Gonzalo Morales.

El plantel volverá a entrenarse mañana, en horario matutino en Ezeiza y a las 14 viajará en vuelo chárter rumbo a San Juan, para regresar apenas terminado el partido.

Boca, aparte, espera por el ganador de Racing ante Tigre para jugar la final de la Copa de Campeones, el próximo 6 de noviembre en escenario a designar.

Con información de Télam