Estrella Roja recibe a Real Madrid por la Euroliga de básquetbol sin argentinos en cancha

Estrella Roja de Serbia recibirá mañana al Real Madrid en un adelanto de la 18va. fecha de la etapa regular de la Euroliga de básquetbol, que no contará con presencia argentina.

El partido se disputará desde las 19.00 hora local (15.00 de Argentina) en el estadio Aleksandar Nikolic Hall de Belgrado.

Real Madrid, uno de los cinco punteros que ostenta un registro provisorio 11-6, no tendrá en sus filas al alero santiagueño Gabriel Deck (ex Oklahoma City Thunder), quien continúa recuperándose de una sobrecarga muscular en los isquiotibiales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por su lado, Estrella Roja (9-8), que viene de obtener un importante triunfo sobre Valencia en España (77-75), se alistará sin sus bases argentinos Luca Vildoza y Facundo Campazzo.

El marplatense Vildoza (ex Milwaukee Bucks) está reponiéndose de un desgarro, mientras que el cordobés Campazzo (ex Dallas Mavericks), recientemente incorporado, no está habilitado aún por la organización continental, a raíz de que la entidad serbia incurrió en irregularidades financieras. De esta manera, el exjugador de Peñarol de Mar del Plata deberá permanecer inactivo en la Euroliga hasta el 28 de febrero inclusive.

Mañana también habrá un cruce de líderes entre Mónaco (11-6) y Olympiacos de Grecia (11-6), en Francia; mientras que Baskonia (11-6), otro de los representantes españoles, se topará como visitante del Bayern Munich (6-11), en Alemania.

Los demás partidos previstos para mañana son: Alba Berlín-Armani Milano, en Alemania; Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas en Italia y Panathinaikos-Fenerbahce, en Grecia.

Con información de Télam