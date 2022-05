"Estoy contento de estar sano", dijo Luca Vildoza tras superar su lesión

El base argentino de Milwaukee Bucks, Luca Vildoza, dijo hoy sentirse "contento de estar sano" tras un largo período lesionado en su pie derecho por la que dejó New York Knicks en la temporada pasada.

"Estoy contento de estar sano y estoy viviendo un sueño. Hace siete u ocho meses pasaba por un quirófano y hoy en día estoy viviendo unos playoffs y unas semifinales de conferencia. Fue duro durante el proceso de recuperación, pero aquí estoy”, destacó el marplatense en una nota con Radio Marca.

Vildoza llegó para la postemporada a los actuales campeones de la NBA y tiene garantizada la pretemporada, con chances de continuar un año más en la franquicia del Este.

“Cuando comenzaba a recuperarme, cuando empezaba a poder correr y tirar, hubo un contacto de mi agente con Milwaukee porque básicamente querían probarme para ver cómo estaba de la lesión. Luego jugué las ventanas con la Selección y no me sentía realmente bien, me dolía un poco el pie. Lleva un tiempo para que el dolor desaparezca completamente", recordó.

"Luego de eso llegó la comunicación. Querían que venga aquí (Milwaukee) a probarme. Tuve un par de entrenamientos donde me sentí muy a gusto, de repente el pie no dolió más", afirmó.

Por otro lado, Vildoza habló de sus compatriotas y compañeros de Selección Argentina Nicolás Laprovíttola (Barcelona de España) y Facundo Campazzo (Denver Nuggets de la NBA).

"Lo sigo a Lapro, sabiendo que los horarios son muy diferentes, sobre todo la Euroliga. Yo creo que Lapro sorprende cada día. Porque uno como fan espera que haga 15 puntos y 3 asistencias y luego se destaca y hace 26 como el otro día. Me alegra mucho su presente, pasó con muchos altibajos. En Barcelona encontró su lugar", subrayó.

"Este año fue difícil para Facu, sobre todo sabiendo que no iba a jugar. No soy entrenador, no puedo opinar, pero me hubiese gustado verlo más minutos. Así es la carrera del jugador, hay altibajos, pero hay que cuidar la cabeza de Facu. Sabemos su mentalidad, pero una temporada así, duele", concluyó el ex Quilmes de Mar del Plata.

Con información de Télam