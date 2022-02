Bruno: "Mis retos son clasificar a los mundiales y ganar medallas en Iberoamericano y Odesur"

(Por Marcos González Cezer).- El atleta entrerriano Federico Bruno, múltiple medallista sudamericano y ganador de la presea de oro en los Juegos Odesur 2014 en la prueba de 1.500 metros llanos, fijó como máximos objetivos para este año clasificar a los mundiales de Serbia y Estados Unidos.

Bruno buscará también conquistar medallas en el Campeonato Iberoamericano de España, a realizarse en mayo; y en los Juegos Odesur, en Paraguay, en octubre.

"Mis retos para este año son lograr las mínimas para el Mundial indoor de Serbia y el de aire libre de Oregon, en Estados Unidos. Y ganar medallas en el Campeonato Iberoamericano de España y Odesur de Paraguay", dijo el deportista en diálogo con Télam.

La marca mínima exigida para el mundial de Serbia (indoor) es de 3m39s00, mientras que para el torneo ecuménico de aire libre de Oregon es de 3m35s/00.

"Me veo capaz de bajar la barrera de 3,35, que es mi objetivo en este año. Para lograrlo, principalmente hay que estar en Europa en el verano, con pruebas al aire libre a partir de junio. Hay que poder estar en pruebas importantes donde se ronde los 3m33s 3m 32s y poder ubicarse en ese grupo", indicó.

Y puntualizó: "Para estar en el mejor nivel del mundo uno debe estar compitiendo en las mejores competencias, en las que - posiblemente- salga último pero con mejor marca personal y eso se encuentra en Europa. Eso es lo que no encontré el año pasado en Europa. La mayoría de los torneos los gané o "tiré" toda la carrera. Lo que me hace falta es que me lleven, que el grupo me lleve".

Bruno, que el pasado 8 de enero ganó la 48va. edición de la Corrida Internacional de San Fernando, en Uruguay, prueba de diez kilómetros, en su primera actuación del año, viajó a España, en donde participará de dos competencias en 1.500 metros en pista cubierta: mañana competirá en Valencia y el martes 8 en Barcelona.

"Depende de como me vaya en estas dos actuaciones, puedo disputar otro torneo en Alemania. En caso de que haga 3m39s00 que es la marca mínima para el Mundial indoor de Serbia, el 15 de marzo compito en Belgrado", señaló.

"En este momento me encuentro en subida y para febrero estaré en el pico máximo. Estoy muy conforme en mi ciudad (Concordia) pero sé que debo estar tiempo en Europa para competir y realizar mis mejores carreras", explicó.

"Estoy haciendo las cosas con mucho profesionalismo y ciento por ciento dedicado a correr, eso hace que las cosas salgan bien. Quiero llegar fuerte al verano europeo y poder hacer menos de 3m35s", amplió.

Bruno, de 28 años, es el líder del ranking argentino permanente de 1.500 metros con una marca de 3m36s18/100, que logró en Castellón, España, el 29 de junio de 2021.

Con ese registro, se colocó en el séptimo puesto del ranking sudamericano permanente, que lidera el brasileño Hudson Santos de Souza con 3m33s25/100, del 28 de agosto de 2005 logrado en Rieti, Italia.

"El récord de De Souza no lo veo como algo imposible pero eso está dos pasos adelante. El primer paso que voy a encarar es bajar la barrera de 3,35 y, una vez que lo pueda hacer, voy a estar más agrandado y creo que ahí sí puede ser que en mi cabeza lo voy a salir a buscar. Lo pienso y es algo que tengo en mente", añadió.

Bruno compitió cuatro veces en campeonatos sudamericanos de mayores: ganó la medalla de oro en la prueba de 1.500 metros en Asunción en 2017; y las preseas de plata en la misma distancia en los de Cartagena 2013; Lima 2015 y Guayaquil 2021.

Precisamente en Ecuador, Bruno ganó en mayo del año pasado la medalla de plata en 1.500 metros en la jornada inaugural del 52° Campeonato Sudamericano de Guayaquil.

El atleta argentino quedó segundo con una marca de 3m38s25/100 en la prueba que ganó el brasileño André Thiago Do Rosario, con 3m37s92/100.

Además, logró el primer puesto en los Juegos Odesur 2014 de Chile, en 1.500 metros, y en la misma prueba conquistó la presea de oro en el Sudamericano indoor de Cochabamba 2020, con una marca de 3m:56s88/100.

En otro tramo del diálogo con Télam, Bruno, tres veces campeón argentino de 1.500 en la categoría mayores (2012, 2013 y 2021), admitió que se siente "más maduro físicamente, y psicológicamente más fuerte".

"Más maduro para afrontar una competencia con mucha más tranquilidad. Los años te van dando esa experiencia que te hace fuerte mentalmente. Los años de entrenamientos que se fueron acumulando van a dar resultados en el futuro. Hace dos o tres años hacía muy buenos entrenamientos que no los veía reflejados y hoy los estoy viendo", expresó.

"Me estoy recuperando y asimilo mejor los entrenamientos. La calidad es la misma pero el cansancio es otro. Hoy de un día a otro me recupero mucho mejor", concluyó Bruno.

