Vecchio se refirió a Komar y enfatizó que "jugar en Central es lo más lindo que te puede pasar"

El enganche y capitán de Rosario Central, Emiliano Vecchio, se refirió este mediodía a la decisión del defensor de Talleres Juan Cruz Komar de dejar su club para incorporarse a la entidad rosarina y enfatizó que “jugar en Central es lo más lindo que te puede pasar en la vida, aunque no es fácil porque es un club muy exigente".

"En lo personal valoro mucho lo que hizo Komar porque no es fácil hacerlo. Hay muchos jugadores que dicen que quieren la camiseta pero a la hora de jugársela no es tan así. Antes lo respetaba, pero ahora lo respeto mucho más. Ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y pueda cumplir el sueño de jugar en Central. Lo estamos esperando y somos muy optimistas. Sabemos que no es fácil, pero aspiramos a que todas las partes se pongan de acuerdo”, confió..

En conferencia de prensa ofrecida en el country de la localidad de Arroyo Seco, Vecchio comentó que "a los hinchas de Central nos gusta que el equipo juegue bien, que tenga una identidad y creo que se van a encontrar con un equipo que intentará ser protagonista. A veces hay que entender que los rivales juegan y todos están preparados, pero nuestro objetivo es Arsenal para empezar al ciento por ciento”.

Acerca de su decisión de vacunarse contra el Covid, a pesar de que no está de acuerdo, el capitán del equipo rosarino opinó que “como sociedad es complicado, creo que lo más importante es respetar al otro. No estoy en contra de la vacuna, simplemente elegía no vacunarme, pero había que vacunarse para poder cumplir las reglas. Como lo dije en su momento, Central está por encima de todo y muchas veces lo puse por encima de mi familia”.

En cuanto a su estado físico, el volante explicó que “el semestre pasado me lesionó cuatro días antes del torneo y me costó, pero en esta pretemporada lo que buscamos fue ir de a poco, fortaleciéndome en lo físico y no tener lesiones. Me fui sacando ese miedo del semestre pasado y me siento muy bien, no sólo desde lo físico, sino también de la cabeza. Estoy con mucha ilusión para lo que viene”.

Y sobre el equipo, sostuvo que “a los partidos de preparación los tomamos como tales y cometimos errores que estuvo buenos cometerlos en ese momento. Más allá de eso el equipo ya tiene una idea y creo que el viernes se va a ver un equipo competitivo, que salga a presionar bien arriba. Esa es nuestra idea, queremos ser un equipo mucho más competitivo”.

Con información de Télam