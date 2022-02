San Martín de San Juan ganó en su debut en la Primera Nacional en cruce de equipos cuyanos

(Agrega partidos y actualiza posiciones)

San Martín, de San Juan le ganó hoy a Gimnasia y Esgrima, de Mendoza por 1 a 0, como visitante, en uno de los dos cruces entre equipos cuyanos que le dieron continuidad a la jornada inicial de la Primera Nacional.

El mediocampista Jere Rodríguez marcó para el primer triunfo del equipo sanjuanino en el torneo.

En el otro partido que se disputó hoy en Mendoza entre equipos locales, Deportivo Maipú igualó ante Independiente Rivadavia, 1 a 1, como local.

A los 24 minutos de iniciado el cotejo puso en ventaja a la visita Franco Coronel, y Santiago Moyano lo igualó para el local a los 32 minutos el mismo período.

Por la noche, en Santiago del Estero, el local Güemes igualó en un gol con Estudiantes de Buenos Aires, en el estadio Arturo Miranda.

Los dirigidos por Walter Otta produjeron la apertura por medio de Facundo Pereyra, a los 20 minutos del primer tiempo, y el conjunto santiagueño llegó al empate, 10 minutos más tarde, con la definición de Claudio Santo.

En el último encuentro de la jornada, en el estadio Antonio Candini, de Río Cuarto, el local Estudiantes e Instituto, de Córdoba, también empataron 1 a 1.

Gabriel Graciani, a los 39 minutos del primer tiempo puso en ventaja al equipo de Alta Córdoba; mientras que Luis Silba selló la igualdad para los riocuartenses, a los 35 minutos del segundo capítulo.

Mañana finalizarán la fecha inaugural de la Primera Nacional los siguientes encuentros: Deportivo Riestra-Santamarina de Tandil y San Telmo-Chaco For Ever (TyC, 17), Nueva Chicago-Ferro (TyC, 19.15) y Belgrano-Atlético de Rafaela (TyC, 21.30). Libre: Quilmes.

La jornada inaugural de la Primera Nacional se desarrolló así:

-Viernes: Deportivo Morón 0 - Tristán Suárez 0.

-Sábado: Almagro 2 - Mitre de Santiago del Estero 1: Deportivo Madryn 1 - Agropecuario 0; Flandria 1 - Defensores de Belgrano 1; Villa Dálmine 1 - Brown (Pto. Madryn) 2; Temperley 1 - San Martín (Tucumán) 2; Alvarado 1 - Sacachispas 1; Gimnasia (Jujuy) 3 - Brown (Adrogué) 3; All Boys 1 - Atlanta 0 y Almirante Brown 4 - Chacarita 2.

-Hoy: Deportivo Maipú 1 - Independiente Rivadavia (Mendoza) 1: Gimnasia (Mendoza) 0 - San Martín (San Juan) 1; Güemes (SdE) 1- Estudiantes (BA) 1 y Estudiantes (RC) 1- Instituto 1.

=Posiciones=

Almirante Brown, Almagro, Brown (PM), San Martín (T), All Boys, Deportivo Madryn y San Martín (SJ), 3 puntos; Brown (A), Gimnasia (J), Alvarado, Defensores de Belgrano, Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Estudiantes (BA), Estudiantes (RC), Flandria, Güemes (SdE), Independiente Rivadavia, Instituto, Sacachispas y Tristán Suárez, 1; Atlético Rafaela, Belgrano, Chaco For Ever, Ferro, Nueva Chicago, Quilmes, Riestra, San Telmo, Santamarina, Mitre (SdE), Temperley, Villa Dálmine, Agropecuario, Atlanta, Gimnasia (M) y Chacarita, 0.

Con información de Télam