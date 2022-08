Mammana y Paulo Díaz con cuidados intensivos para jugar ante Arsenal

Los defensores de River Plate Emanuel Mammana y Paulo Díaz tendrán días de cuidados intensivos para poder jugar el miércoles ante Arsenal en Sarandí por la decimocuarta fecha de la Liga Profesional.

Mammana, reemplazado anoche en la victoria ante Newell's (4-1) por molestia en la rodilla izquierda, y Díaz, descartado antes del partido por una molestia en el cuádricep izquierdo, realizaron tareas diferenciadas esta mañana en el Monumental Más.

Por esta razón, la dupla central que terminó jugando frente a la "Lepra" estuvo compuesta por Jonathan Maidana -sustituto de Mammana- y Javier Pinola, quien recuperó la titularidad en lugar de y anotó el tercer gol de cabeza.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La lesión de Mammana no es grave y el propio jugador contó en conferencia de prensa: “Se me trabó la rodilla, es normal por las operaciones, puede pasar y me dolía. No estaba corriendo bien y salí por el bien del equipo. En esa posición no podes dar ventaja”.

Recién mañana o pasado, cuando se conozca la lista de concentrados, se sabrá si el entrenador Marcelo Gallardo puede contar con los dos o si debe jugar con la dupla histórica (Maidana-Pinola) como sucedió ante Vélez por la Liga y anoche el último cuarto de hora del partido.

Por otra parte, el volante ofensivo Esequiel Barco, también ausente por una molestia en el isquiotibial izquierdo, tendrá el alta en los días siguientes y podría regresar al primer equipo en el encuentro en el Viaducto de Sarandí.

Lo haría en lugar de Juan Fernando Quintero y se mantendrá en el equipo el uruguayo Nicolás de la Cruz, que volvió a la titularidad frente a Newell's y fue reconocido por el DT Marcelo Gallardo en conferencia de prensa.

El posible equipo para jugar contra Arsenal el miércoles a las 19:00 es el siguiente: Franco Armani, Milton Casco, Maidana o Mammana, Díaz o Pinola y Elías Gómez; Agustín Palavecino, Enzo Pérez y De la Cruz; Pablo Solari, Lucas Beltrán y Barco o Quintero.

El plantel de River realizó tareas regenerativas esta mañana y volverá al entrenamiento el lunes en el River Camp para concentrar el martes a la tarde de cara.

El equipo del "Muñeco" Gallardo suma 21 puntos y no sólo está en zona de clasificación en la tabla anual para la Copa Libertadores, sino que además se sumó al lote de los de arriba en el torneo, a 7 puntos del líder Atlético Tucumán.

Con información de Télam