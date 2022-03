El entrenador Cheika agradeció la posibilidad de dirigir a Los Pumas

El australiano Michael Cheika, oficializado el viernes pasado como nuevo entrenador del seleccionado argentino de rugby, "agradeció" a los dirigentes del club Green Rockets Tokatsu por la posibilidad de continuar su carrera deportiva al frente de Los Pumas.

El técnico australiano retomará durante un mes su actividad el equipo japonés y en abril próximo, se incorporará como conductor de Los Pumas.

"Me gustaría agradecer a la dirigencia y a NEC Green Rockets Tokatsu que me están apoyando todo el tiempo, me encanta el trabajo en lo que va de temporada y es a partir de estos desafíos que enfrentaremos construiremos una cultura de éxito para el futuro", señaló en su cuenta de Instagram.

Más adelante, el DT de Los Pumas agregó que "me siento muy honrado de entrenar a uno de mis equipos favoritos, Los Pumas, de cara a la Copa del Mundo Francia 2023 y me gustaría agradecer a la dirigencia y a NEC Green Rockets Tokatsu, que me están apoyando todo el tiempo".

Cheika, exentrenador del seleccionado de Australia, debutará en la ventana de julio cuando Los Pumas jugarán en el país tres encuentros frente a Escocia.

Posteriormente, en agosto próximo lo harán en el torneo Rugby Championship, junto con sus pares de Nueva Zelanda, Sudáfrica y los Wallabies australianos.

Entre sus principales logros, Cheika condujo al seleccionado de Australia en el Mundial de Inglaterra 2015, en el que los Wallabies perdieron la final del certamen frente a Nueva Zelanda por 34 a 17.

Además, se consagró con el Leinster de Irlanda campeón en el 2009 de la Heineken Cup, al vencer al Leicester de Inglaterra por 19-16.

Con información de Télam