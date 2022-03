Con diez partidos se completa la octava fecha de la Primera Nacional

Con diez partidos se completará este lunes la octava fecha de la Primera Nacional, que tiene como único líder a Belgrano de Córdoba.

La jornada de lunes tendrá los siguientes partidos, con sus horarios:

15.00: Brown (Adrogué) - Almagro;

15:05: Tristán Suárez - Quilmes (TyC Sports);

16.00: Estudiantes (Buenos Aires) - Temperley;

17.00: Atlanta - Flandria;

17:05: Defensores de Belgrano - Nueva Chicago (TyC Sports);

19:10: Instituto - Ferro (TyC Sports);

20: Atlético Rafaela - Deportivo Madryn y Agropecuario - Independiente Rivadavia;

20:30: Santamarina - Deportivo Morón;

21:10: San Martín (Tucumán) - Deportivo Maipú (Mendoza) (TyC Sports).

Tiene fecha libre Güemes (Santiago del Estero).

La fecha tuvo los siguientes resultados:

Domingor: Sacachispas 1 - Mitre (Santiago del Estero) 1, Chacarita 5 - Alvarado (Mar del Plata) 0, All Boys 1 - Deportivo Riestra 1, San Telmo 0 - Villa Dálmine 4, Brown (Puerto Madryn) 0 - Estudiantes (Río Cuarto) 1, Gimnasia (Mendoza) 0 - Belgrano 1; San Martín de San Juan 3 - Gimnasia (Jujuy) 0 y Chaco For Ever 0 - Almirante Brown 0.

= Posiciones =

Belgrano, 19 puntos; Brown (PM), 16; Brown (A) y Almirante Brown, 15; San Martín (T), Riestra, 14; All Boys e Instituto, 13; Chaco For Ever y Estudiantes (RC), 12; Deportivo Madryn, Chacarita y Defensores de Belgrano, 11; San Martín (SJ) y Almagro, 10; Quilmes, Sacachispas, Estudiantes (BA), Nueva Chicago, Deportivo Maipú y Gimnasia (J), 9; Independiente Rivadavia, 8; Temperley, Atlanta, Morón, Rafaela, Dálmine y Alvarado, 7; Gimnasia (M), Agropecuario, Ferro y San Telmo, 6; Santamarina y Flandria, 5; Tristán Suárez y Güemes (SdE), 4; Mitre (SdE), 3.

Con información de Télam