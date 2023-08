Con gol del argentino Brunetta, Santos Laguna vence al líder Guadalajara en liga de México

Santos Laguna venció hoy como local al puntero Chivas de Guadalajara por 2 a 1, y le quitó el invicto en la continuidad de la 6ta. fecha de la liga mexicana.

Los tantos de los ‘laguneros’ fueron convertidos por el volante argentino Juan Brunetta, ex Belgrano de Córdoba y Godoy Cruz, a los 11m. del complemento, y por el atacante colombiano Duván Vergara, a los 27m. de la misma etapa.

El descuento de la visita lo convirtió el mediocampista mexicano Roberto Alvarado de penal, a los 39m. del segundo tiempo. Además, en Santos Laguna ingresó el delantero nacional Javier Correa, ex Colon de Santa Fe y Racing Club.

En otro encuentro disputado hoy, Pumas, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, venció como local a Tigres por 2 a 1, con tantos del atacante uruguayo Gabriel Fernández (5m. ST) y del nacional Juan Dinenno, de penal (39m. ST).

El descuento de la visita, que alineó como titulares a los argentinos Nahuel Guzmán -arquero, ex Newell's-, Guido Pizarro -defensor, ex Lanús- y Nicolás Ibáñez -delantero, ex Gimnasia y Esgrima de La Plata-, fue del atacante mexicano Jonathan Herrera (47m. ST).

Además, Querétaro, con el mediocampista argentino Federico Lértora como titular, venció de visitante a Necaxa por 1 a 0. En el conjunto local, último de la tabla, jugó el arquero nacional Luis Unsain desde el inicio.

La 6ta. fecha del torneo Apertura mexicano continuará de la siguiente manera:

. Hoy.

. A las 23: Monterrey-Cruz Azul

. Lunes:

. A las 0.15: Pachuca-Atlético San Luis.

- Posiciones: Chivas de Guadalajara 13 puntos; Juárez 11; Atlético San Luis 10; Pumas UNAM 9; América, Tigres UANL y Santos Laguna 8; Monterrey, León y Querétaro 7; Atlas, Toluca, Pachuca y Mazatlán 6; Tijuana 5; Puebla 4; Necaxa 2 y Cruz Azul 1.

Los seis primeros se clasificarán a los cuartos de final de la liguilla que consagrará al campeón, mientras que los ubicados del séptimo al décimo puesto jugarán una eliminatoria para acceder a esos cuartos de final.

Con información de Télam