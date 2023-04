Jorge Almirón está en la Bombonera y mañana será presentado como nuevo DT de Boca

El nuevo entrenador de Boca Juniors Jorge Almirón concurrió esta noche a presenciar el partido frente a Colón en uno de los palcos de la Bombonera, mañana sera presentado en forma oficial y existe la posibilidad de que dirija al equipo el próximo miércoles ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El nuevo director técnico de 51 años estuvo acompañado por Jorge Bermúdez y Marcelo Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol boquense.

Luego de una reunión breve para cerrar su llegada al club, Jorge Almirón fue desde Puerto Madero hacia la Bombonera para ver en vivo el partido de Boca Juniors ante Colón y alrededor de las 18.30, el entrenador, que será anunciado este lunes aproximadamente a la misma hora, como sucesor de Hugo Ibarra, ingresó al estadio.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si bien desde la dirigencia no hubo ninguna voz oficial que confirmara la contratación de Almirón como nuevo entrenador "xeneize", el sábado por la noche trascendió que era el elegido por Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol.

Este lunes será presentado de manera oficial y firmará su contrato con duración hasta fines del 2023, fecha de las elecciones, con cláusula de renovación.

De reciente y breve paso por el Elche español, Almirón se encontraba en México, donde estaba instalado junto a su esposa e hijo y donde él hizo gran parte de su carrera como futbolista y sus inicios como entrenador.

No está confirmado pero el entrenador desembarcaría en el club con dos de sus ayudantes que ya lo han acompañado en otros ciclos: Maximiliano Velázquez (ex lateral izquierdo de aquel Lanús que él dirigió y que ganó tres títulos) y Pablo Manusovich (hermano de Damián, ex futbolista), y a ellos se les sumará Clemente Rodríguez a pedido de la secretaría de fútbol.

Se verá también si sigue como preparador físico Pablo Santella, quien se incorporó este año, y hoy estuvo ausente en el banco de suplentes por haber sido operado en forma urgente de apendicitis y en su lugar asistió su ayudante, Alejandro Blasco.

La idea es que mañana a primera hora Almirón conozca al plantel, por la tarde sea presentado en el salón de conferencias del estadio Alberto J. Armando, y es muy posible que dirija el miércoles ante San Lorenzo, club donde trabajó en la temporada 2018/19.

Jorge Almirón es el cuarto entrenador desde que Jorge Ameal asumió como presidente de Boca y el ídolo Juan Román Riquelme lo hizo como vicepresidente segundo y encargado del fútbol.

El primero fue Miguel Angel Russo, que logró la Superliga 2019/20 y la Copa Diego Maradona. El otro fue Sebastián Battaglia, que conquistó la Copa Argentina en 2021. Y finalmente llegó Hugo Ibarra, que obtuvo la Liga profesional de la temporada pasada y la Supercopa Argentina este año.

Con información de Télam