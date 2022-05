"Es un lugar de privilegio y lo vamos a defender a muerte", dijo Palermo tras pase a cuartos

El entrenador de Aldosivi, Martín Palermo, destacó hoy como "un lugar de privilegio" el pase a cuartos de final logrado en la Copa de la Liga Profesional, pese a la caída 2 a 1 ante Arsenal en Mar del Plata, y aseguró que el equipo buscará levantar cabeza tras su tercera derrota consecutiva para defenderlo "a muerte" desde el próximo martes, cuando enfrente a Racing Club en Avellaneda.

"Por un lado está la bronca por el resultado y por el otro la satisfacción de que el equipo haya clasificado. Si estamos hoy dentro de los ocho mejores del fútbol argentino, es porque lo hemos demostrado quizás en los cinco partidos que hemos ganado, en los seis invictos que conseguimos consecutivamente. Y eso implica que estamos en un lugar de privilegio, y lo vamos a tener que defender a muerte", señaló.

Palermo destacó el "buen juego" y la "buena postura de ir a buscar el partido" mostrados por el "Tiburón" en el primer tiempo del cruce ante Arsenal en el estadio José María Minella, aunque señalo que hay que corregir la pérdida de intensidad y de precisión mostrada en el complemento, que le permitió al equipo de Sarandí dar vuelta el partido.

"Tiene que haber una mayor concentración, vamos a hacer nuestro análisis. El día martes no podés dar ventaja y cometer estos errores, porque seguramente la vas a terminar pasando mal. Tenemos que dar vuelta la página y disfrutar este momento que es algo muy grande que ha logrado este grupo de jugadores con los que me identifico", dijo.

El exgoleador de Boca Juniors subrayó en ese sentido: "Sostener un resultado en estos últimos partidos nos ha costado, pero me da la tranquilidad de que en otros partidos en los que hemos empezado incluso en desventaja se ha ganado y el equipo ha encontrado respuesta".

"Esto nos tiene que servir de experiencia para lo que viene, porque son cosas en juego mucho más importantes todavía, y si no corregimos y no aprendemos obviamente que no la vamos a pasar bien", dijo de cara al cruce con el líder de la Zona A.

Destacó en esa línea que el equipo tratará de "contrarrestar las virtudes de Racing" y "sacar provecho" de las propias.

"Son pocos días los que tenemos de acá al día martes. Todavía no hemos hecho historia, ojalá que la historia la podemos concluir siguiendo un camino en este torneo", señaló.

Con información de Télam