"Cuando me acuerdo de Maradona me pongo a llorar", confesó Martín Palermo

El hoy entrenador de Aldosivi, Martín Palermo, confesó después de la derrota de ayer a manos de su exclub, Boca Juniors, que cada vez que se acuerda de Diego Maradona no puede evitar ponerse "a llorar".

"Cuando me acuerdo de Diego se me llenan los ojos de lágrimas, y mucho. Que ya no esté es algo que no puedo aceptarlo, porque no logro encontrar palabras para explicar lo que para mí es Diego. Él es todo. Lo veo en una foto y me duele el alma. Es un dolor inmenso que no esté", le señaló Palermo a TNT Sports.

"Es que soy así, cuando me nombran a Diego o, como ahora, me muestran un video suyo, desde lo sentimental me conmuevo. Es que siento como si faltara una parte de mi. Me pasa como cuando perdí a mi hijo en 2006. Son dos cosas que extraño mucho y que tengo presente siempre", remarcó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Posteriormente mencionó a quien potencialmente puede ser su sucesor con el número 9 en el centro del ataque boquense, Luis Vázquez, y al respecto Palermo sostuvo que lo ve parecido a él.

"Vázquez está encontrando ese rendimiento que a él lo va a ir potenciando, porque es un delantero de esa raza especial en la que hay pocos integrantes. Lo veo similar a los movimientos que hacía yo, pero hay que acompañarlo, apoyarlo y aprovecharlo al máximo, porque la carencia de goleadores es muy notoria en todas las partes del mundo. Por eso Boca le tiene que sacar lo mejor de él", apreció.

Palermo, que anoche confesó que quisiera ser el día de mañana "entrenador de Boca o de Estudiantes", también reconoció en ESPN que "en estos últimos años River está un escalón por encima" del "xeneize", y que para empezar "a dejar atrás aquella final de Libertadores perdida en Madrid", lo que necesita el equipo de la Ribera "es ganar un título internacional".

Con información de Télam