Estudiantes vence a Brown en adelanto de la Primera Nacional

Estudiantes (35 puntos) batió esta noche a Brown de Adrogué (38) por 1-0, en el adelanto que ambos protagonizaron en Caseros por la 26ta. fecha del campeonato de la Primera Nacional de fútbol.

El equipo local, dirigido por Walter Otta, se impuso a través de un tanto marcado por el delantero Elías Alderete, a los 22 minutos de la segunda parte.

Estudiantes avanzó a la undécima colocación en general, pero queda momentáneamente al margen del Reducido por el segundo ascenso, por diferencia de gol. El conjunto "pincha" cortó una serie de tres encuentros sin victorias.

Por su lado, el elenco "tricolor" de Adrogué acumuló su tercera caída en hilera y mantiene la octava colocación en la tabla, junto a San Martín de San Juan.

Mañana se desarrollarán otros catorce encuentros de la jornada, entre los que sobresale el que animarán el líder Belgrano de Córdoba (55) e Independiente Rivadavia Mendoza (37), a partir de las 21.35, con televisación de TyC Sports.

Posiciones: Belgrano 55 puntos; Instituto de Córdoba 47; San Martín de Tucumán 46; All Boys 42; Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto 40; Almagro 39; San Martín de San Juan y Brown (A) 38; Independiente Rivadavia 37; Deportivo Madryn, Chacarita Juniors, Defensores de Belgrano y Estudiantes 35; Chaco For Ever 34; Dep. Riestra 33; Brown de Puerto Madryn 32; Deportivo Maipú de Mendoza (a) 31; Agropecuario de Carlos Casares y Ferro 30; Guemes (Sgo. Del Estero) y Gimnasia de Jujuy 29

Mitre (Sgo. Del Estero) 28; Quilmes y Almirante Brown 27; Atlanta y Alvarado de Mar del Plata 26; Deportivo Morón, Temperley y Nueva Chicago 25; Tristán Suárez, Sacachispas, San Telmo y Atlético de Rafaela 23; Flandria 21; Villa Dálmine 20; Santamarina de Tandil 18

(a)Se le descontaron tres puntos por incidentes que cometió su parcialidad en el partido con Tristán Suárez (1-1).

Con información de Télam