El equipo de handball femenino de Estudiantes denunció que las filmaron mientras se bañaban

El plantel femenino del equipo de Handball de Estudiantes de La Plata denunció que un empleado municipal de seguridad de San Fernando las grabó sin consentimiento. La situación se dio en el vestuario del Polideportivo Municipal y luego del encuentro entre Estudiantes de La Plata.

El sábado, el club platense visitó a su par de San Fernando por la fecha 3 del Torneo Apertura y, tras finalizado el encuentro, sucedió un aberrante hecho que involucró al plantel del ´Pincha´ y a un empleado municipal de seguridad del club del Norte del Gran Buenos Aires. Alrededor de las 22, la jugadora Paola Ferreaeo denunció que se cambiaba en el vestuario junto a sus compañeras cuando observaron que Lucas Basualdo, empleado municipal, las fotografiaba sin consentimiento.

Tras este hecho, las jugadoras dieron aviso a los empleados municipales presentes y se trasladaron a la comisaria donde radicaron la denuncia. Allí, mantuvieron comunicación telefónica con la Fiscalía de Género, la cual dispuso carátula epígrafe y secuestró el celular de Basualdo. La versión del empleado municipal indica que él les dijo que se podían bañar en las duchas de varones ya que en el otro vestuario no había agua caliente y que él las cuidaba. Allí fue cuando sucedió el hecho que derivó en denuncia.

Por otro lado, una exjugadora de la Selección Argentina de Handball, Florencia Ponce de León escribió en sus redes sociales: "Esto es muy grave. Un capítulo más de ser mujer en esta sociedad. No es la primera ni la última vez que sucede algo así, NUNCA estamos seguras, y no, esto al revés no pasaría jamás. Mi solidaridad con las chicas que tuvieron que vivir un momento horrendo, y que se tomen las medidas para que el responsable pague".

Indignación en la Liga Femenina: El Talar denunció que filmaron a sus jugadoras en el vestuario

El plantel de básquet femenino del club El Talar protagonizó una indignante situación en la previa del encuentro frente a Náutico Avellaneda de Rosario este lunes por la tarde por el Clausura de la Liga Femenina. Las jugadoras denunciaron que, mientras se estaban duchando en el vestuario, una persona las grabó con un teléfono celular. A raíz del hecho, que fue inmediatamente informado a los dirigentes, el conjunto de Agronomía no se presentó a disputar el partido.

Una vez que dieron aviso de lo ocurrido, El Talar advirtió rápidamente a las autoridades del cuadro santafesino. En su relato, en el que agradecen a Náutico Avellaneda por la predisposición para colaborar y facilitar las grabaciones de las cámaras de seguridad del complejo, observaron a “un masculino en actitud sospechosa, que entraba y salía del vestuario”. La Liga Femenina también publicó un comunicado en su página web en el que repudiaron "completamente el aberrante hecho vivido por las jugadoras visitantes y nos solidarizamos con ellas", a la vez que valoraron "el rápido accionar del club local poniéndose a disposición a raíz de lo ocurrido". "Acompañaremos a las jugadoras y a la investigación de la justicia rosarina hasta las últimas consecuencias", agregaron.