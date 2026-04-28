Ver Rosario Central vs. Universidad Central FC en vivo online en la Copa Libertadores por Fútbol Libre o Xuper TV es un riesgo: dónde verlo de manera legal

Rosario Central busca sumar de a tres.

Rosario Central vista este martes a las 21 horas a Universidad Central de Venezuela en Caracas por la fecha 3 del Grupo H de la Copa Libertadores, con la necesidad de sumar para encaminar su clasificación a los octavos de final. El equipo argentino llega con expectativas renovadas tras conseguir un triunfo valioso en su visita a Paraguay frente a Libertad y un buen resultado lo puede dejar bien posicionado para lo que viene.

El "Canalla" llega con grandes expectativas que espera que sean correspondidas al certamen, producto del regreso el año pasado de Ángel Di Maria. Un jugador que genera ilusiones en el conjunto rosarino por su calidad y liderazgo. A esto hay que sumarle que la "Academia" terminó primera en la tabla anual del 2025 (que derivó en un polémico trofeo), lo que permite pensar que está para dar el salto.

Por dónde ver Rosario Central contra Universidad Central de Venezuela

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la manera correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre Rosario Central y UCV de este martes a las 21 será transmitdo por Fox Sports 2 y la plataforma Disney +.

El presente de Rosario Central

El conjunto de Jorge Almirón viene de vencer por 2 a 1 a Estudiantes de Río Cuarto, en un encuentro que le permite acomodarse en la tabla de posiciones de la fase regular y acomodarse en la tercera posición de la tabla, solo por detrás de Independiente Rivadavia y River Plate. Una campaña que lo empuja a ilusionarse con lograr más cosas en lo que viene.

Campaz es una de las figuras.

En el ámbito internacional el arranque no fue el mejor con un empate de local frente a Independiente del Valle de Ecuador, en un partido en el que empató 0 a 0 pese a jugar casi todo el segundo tiempo con un futbolista de más por la expulsión de un jugador del equipo ecuatoriano. Ese aspecto no pudo ser aprovechado por un Central que aún no contaba con Di María en plenitud física.

No obstante, se pudo recuperar en la fecha 2 ante el equipo ecuatoriano y pudo sumar tres puntos que no importaban tanto desde el como sino desde la sumatoria. Central necesitaba este triunfo y en caso de ganar en Venezuela después tendrá por delante dos partidos de local, por lo que se puede posicionar de buena forma en búsqueda de clasificar a octavos de final del certamen.