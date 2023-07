Golpes y amenazas de la barra de Vélez al plantel: "Tiros en las patas"

El plantel de Vélez fue amenazado y hasta golpeado por la barrabrava del club después de la derrota contra Huracán por la Liga Profesional 2023. La dramática revelación de Leonardo Jara.

El plantel de Vélez fue amenazado y golpeado por la barrabrava del club después de la derrota por 1-0 frente a Huracán como visitante. Al regreso del estadio Tomás Adolfo Ducó desde Parque de los Patricios, los jugadores del "Fortín" pasaron por la Villa Olímpica de Liniers para retirar sus pertenencias y encarar las vacaciones, ya que el equipo de Sebastián "Gallego" Méndez no disputa torneos internacionales.

Cuando los futbolistas se disponían a abandonar el lugar con sus autos a la salida del estacionamiento, algunos violentos les cruzaron sus vehículos y los interceptaron con gritos, amenazas, insultos y hasta trompadas. De hecho, dos juveniles recibieron golpes: Gianluca Prestianni -de 17 años- y Santiago Castro, de 18.

La barra de Vélez golpeó y apretó al plantel: "Dos tiros"

Si bien la información trascendió públicamente durante la madrugada del lunes 31 de julio de 2023, el que aportó más detalles fue Leonardo Jara. El lateral derecho que pasó por Boca y Estudiantes de La Plata, entre otros, aseguró que escuchó en el medio del caos una amenaza directa por parte de uno de los violentos: "Te voy a pegar dos tiros en las patas". Antes de ello le habían cruzado un auto, lo agarraron de la campera y le exigieron que se bajara de su vehículo en el que también estaba el arquero Leonardo Buríán.

Prestianni se va y Vélez pierde a su máxima joya.

Además, en sus redes sociales oficiales, el jugador aseguró haber visto a los barras "al menos siete veces en el predio en el último mes" y que, por otra parte, habrían agredido al personal de seguridad de la Villa Olímpica. Luego de lo sucedido, el entrenador Méndez decidió que el plantel no se entrene más allí hasta que estén dadas las condiciones óptimas de seguridad al regreso de las vacaciones, que será el próximo viernes 4 de agosto.

Los jugadores que quieren irse de Vélez en pleno escándalo

En medio del caos y la incertidumbre, Prestianni y Castro, los jóvenes golpeados por los violentos, pidieron irse de la institución. Además, uno de los referentes como Buríán seguirá el mismo camino. En tanto, Diego Godín se retiró del fútbol profesional y dos de los jugadores más regulares en el semestre anhelan marcharse también: Francisco Ortega y Juan Ignacio Méndez.

La feroz autocrítica del Gallego Méndez: "No me gusta"

El director técnico estalló en la conferencia de prensa posterior a la caída ante Huracán y declaró: “Evidentemente no jugamos el partido que teníamos pensado y eso no me gusta. Nos llevaron por delante". Incluso, reconoció que "después está el tema táctico, pero estos partidos se juegan a muerte" y remató: “No me gusta que nos lleven por delante. No me gusta. Y para eso hay que trabajar y mucho. En estos dos últimos partidos retrocedimos y no nos puede pasar. Hay que hacer ese esfuerzo porque este es el momento”.