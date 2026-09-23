El martes 22 de septiembre por la noche salió el fallo del Tribunal de Disciplina de la AFA que favoreció a Boca Juniors en la Copa Argentina. Después de que en el "Xeneize" firme planilla un extranjero más de lo permitido para el partido contra Vélez Sarsfield por los octavos de final, el "Fortín" accionó y la entidad decidió. Claro que, tras la decisión de que el equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena pase de ronda -como sucedió en cancha-, en Liniers no se quieren quedar con las manos vacías y contraatacaron con una medida extrema.

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El contraataque de Vélez tras el fallo favorable a Boca en la Copa Argentina

Nelson Pugliese, vicepresidente del "Fortín", confirmó en Radio La Red que el club apelará la decisión y presentará un recurso de amparo para suspender la Copa Argentina 2026. El objetivo es revisar esta decisión y hasta podrían llegar al TAS. Mientras tanto, el elenco "Azul y Oro" se prepara para enfrentar a Racing este domingo 27 de septiembre en cancha de Rosario Central para buscar un lugar en semifinales y evitarse otro escándalo de esta magnitud.

Lo cierto es que ahora la institución presidida por Juan Román Riquelme deberá pagar una multa de mil entradas debido a la inclusión de un futbolista extranjero más en el plantel. Si bien Ángel Romero no ingresó, sí formó parte del equipo que enfrentó a Vélez en Córdoba y esto fue motivo suficiente para que los de Liniers pidan los puntos. Sin embargo, esto no sucedió y ahora avanzaron con otro plan contra el Tribunal de Disciplina de la AFA.

El fallo del Tribunal de Disciplina favorable a Boca

La explicación del presidente del Tribunal de Disciplina sobre el fallo de Boca vs. Vélez de Copa Argentina

Quien también habló poco después de la decisión del organismo fue Fernando Mitjans, máxima autoridad del mismo. "Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta. Pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva", lanzó el directivo en diálogo con Olé. A su vez, agregó que si el sexto jugador entraba la situación hubiera sido diferente.

Por último, Mitjans aseveró que se trató de un error administrativo en una planilla, que "está contemplado y tiene una sanción económico". Por último, agregó que "ni Claudio "Chiqui" Tapia, ni el Comité Ejecutivo ni ningún dirigente intervino para favorecer a Boca ni hubo una predisposición contra Vëlez".

Cuándo vuelve a jugar Boca por la Copa Argentina

Con la clasificación consumada a cuartos de final, ahora el "Xeneize" se verá las caras con Racing el domingo 27 de septiembre por un lugar en la semifinal del certamen. El cotejo tendrá lugar en el Estadio Gigante de Arroyito, casa de Rosario Central desde las 17 horas.

El ganador se verá las caras con Banfield, que recientemente eliminó a Deportivo Riestra por penales; mientras que la otra llave tiene a Atlético Tucumán esperando por Platense o Estudiantes de La Plata, que se enfrentarán el último fin de semana del mes de septiembre. La transmisión de todos los encuentros estará a cargo de la pantalla de TyC Sports.