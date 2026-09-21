Boca va por todo y se juega el año: 3 torneos, 3 clásicos y 80 días claves

Boca Juniors tiene un segundo semestre del 2026 de ensueño hasta ahora, aunque la crueldad de este deporte puede hacerlo quedarse sin nada en un lapso corto de tiempo y por pequeños detalles. Es que es uno de los únicos dos equipos del fútbol argentino, junto con Estudiantes de La Plata, que todavía está con vida en las tres competencias: el Torneo Clausura, la Copa Argentina y la Sudamericana.

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El equipo dirigido por Rodolfo "Vasco" Arruabarrena tendrá 80 días fundamentales para conocer si levantará algún trofeo luego de tres años y medio, ya que el último título oficial fue en marzo de 2023 con la Supercopa Argentina. Además de la serie de las semifinales contra Vasco da Gama de Brasil, el "Xeneize" tendrá tres clásicos como mínimo: Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina en Rosario, River Plate en La Bombonera por el Clausura e Independiente en Avellaneda por el mismo certamen. Si continúa avanzando en el máximo torneo nacional, también podría cruzarse con otro grande en los playoffs.

El calendario para Boca señala que, en el caso de llegar a las finales de los tres campeonatos mencionados, la travesía terminaría allá por mediados de diciembre. De hecho, la definición del Clausura está programada para el 12 del último mes del año en el estadio Diego Maradona de La Plata (Provincia de Buenos Aires). En el caso de coronarse, jugaría además el Trofeo de Campeones el 19 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Por el otro lado, la final de la Copa Sudamericana será el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla (Colombia) y la definición de la Copa Argentina se llevará a cabo el 4 del mismo mes, con la sede a definir todavía. El cuadro de La Ribera podría alcanzar todas esas finales, aunque también podría quedarse sin nada en apenas 30 días.

Boca va por todo: 3 torneos en juego en 2 meses y clásicos en disputa.

La tabla anual, también clave para Boca

Más allá de la participación en cada torneo, el elenco "azul y oro" prioriza la clasificación general, ya que será la que le otorgue o no el boleto a la próxima Copa Libertadores, independientemente de si se consagrara o no en los otros certámenes. Por el momento, el "Xeneize" se coloca tercero y en puestos de Libertadores a seis fechas del cierre de la etapa regular, aunque no le sobra nada: sólo supera por diferencia de gol a Argentinos Juniors y por un punto a Rosario Central.

En tanto, el sexto, Instituto de Córdoba, está a tres unidades al igual que Gimnasia de La Plata, mientras que River se ubica octavo a cinco puntos del "Xeneize". Por ende, con 18 puntos en juego aún, puede pasar cualquier cosa.

El fixture de Boca: los próximos partidos