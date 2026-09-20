Uno por uno: los puntajes de Boca en la victoria frente a San Lorenzo en el clásico.

Álvaro Montero (6): el arquero con pasado en Vélez no tuvo prácticamente intervenciones y mostró seguridad en las pocas pelotas aéreas que debió cortar.

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Lautaro Blanco (7): gran aporte ofensivo del lateral izquierdo, sobre todo en el segundo tiempo. Generó peligro en numerosas ocasiones sobre su sector y armó una gran acción individual para asistir a Merentiel en el segundo tanto.

Lautaro Di Lollo (6): sin mayores complicaciones para el central xeneize después de la expulsión de Insaurralde, que le quitó la poca iniciativa ofensiva que tenía el 'Ciclón'. Su tarea se facilitó aún más con el ingreso de Diego Herazo, estático durante casi toda su estadía sobre el terreno de juego.

Facundo Herrera (5): fue amonestado sobre el final de la primera mitad y Arruabarrena decidió reemplazarlo en el entretiempo.

Leandro Lozano (8): clave otra vez, al igual que contra Sao Paulo, para abrir el marcador en un encuentro difícil. El lateral uruguayo tuvo mucho más protagonismo desde que el 'Ciclón' quedó con 10 jugadores e hizo pesar su presencia en ataque.

Leandro Paredes (7.5): nuevamente manejó los hilos del equipo, aunque por momentos su juego se volvió muy lateralizado. Aún así, su presencia en el mediocampo

Santiago Ascacibar (6): fue un buen complemento en el partido frente a un San Lorenzo que nunca pudo hacerse fuerte en la cancha

Milton Delgado (6): igual que Ascacibar logró complemenar al mejor jugador de la cancha y nuevamente fue clave para que Boca desarrolle un buen juego nunca se vio dominado por su rival

Alan Velasco (5): intrascendente pero en este punto no cambia porque significa que el peso en el ataque es fuerte

Leonel Flores (6.5): no tuvo claridad para la definición pero mostró toda su desfachatez y gambeta tirado sobre los costados. Logró desbordar varias veces a sus marcadores y soltar centros punzantes.

Miguel Merentiel (7): impreciso de cara al arco pero logró convertir el segundo gol para darle tranquilidad al equipo y encaminar el triunfo. Salió reemplazado en los últimos minutos.

Marco Pellegrino (5): no tuvo mayor participación en el partido después de que San Lorenzo se replegara en su propio campo para sostener el resultado con un expulsado.

Carlos Palacios (5): no influyó en el partido

Ángel Romero (5): no influyó en el partido

Tomás Belmonte (-): ingresó sobre el final y, con el partido desvirtuado por la lluvia, no tuvo casi intervenciones.

Sebastián Villa (-): ingresó sobre el final y, con el partido desvirtuado por la lluvia, no tuvo casi intervenciones.